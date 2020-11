Verdachte van moordaanslag op curator blijft achter tralies voor onderzoek

De curator werd oktober vorig jaar vanuit een rijdende auto onder vuur genomen, terwijl hij bij zijn woning in Gronau zijn hond uitliet. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de aanslag.

Advocaat Thijs Geerdink, raadsman van de vorige week aangehouden Hengeloër, wil niet reageren.



'100 procent zeker'

Eerder deze maand werd in deze zaak een 47-jarige man ingerekend, eveneens uit Hengelo. Ook die zit nog in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht dat hij een sportschool in Losser heeft beschoten. Dat gebeurde enkele weken voor de aanslag op de curator. Die beschieting en de moordaanslag zijn volgens de politie "100 procent zeker" met elkaar verbonden.

Sportschool als dekmantel

Curator Schol was destijds betrokken bij het faillissement van de sportschool Olympic Gym in Hengelo. Volgens de curator werd die sportschool gebruikt als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld.

Vluchtauto's

De politie zegt intussen ook een idee te hebben waar de Volkswagen Polo en de zwarte BMW, die bij beide misdrijven werden gebruikt, zich bevinden.

De vluchtauto's zijn overigens niet in beslag genomen. Onduidelijk is of dat alsnog gaat gebeuren.

Meer aanhoudingen

De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Zo heeft de politie nog altijd de twee mannen niet weten te achterhalen, die in januari 2019 een intimiderend gesprek voerden in de sportschool in Losser. Justitie heeft een beloning van 17.500 euro uitgeloofd in die zaak.