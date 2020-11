Carbidfanaat Glanerbrug: 'Als het moet slaan we voor de zorg carbidschieten een jaar over'

Traditioneel begint het oudejaarsfeest van de vriendengroep van Bert Schurink in het buitengebied van Glanerbrug rond een uur of twaalf 's middags met oliebollen en een biertje. Tegelijkertijd knallen ook de eerste melkbussen gevuld met een mengsel van carbid. Hoofdact is een kanon gemaakt van een oude-hoofdgasbuis met een doorsnede van zestig centimeter. Bert was de afgelopen twintig jaar verantwoordelijk voor het kanon. Neef Wouter neemt de taak dit jaar over. "De trilling die je voelt als het kanon afgaat is onbeschrijfelijk."

Vertrouwen

Bert en Wouter hebben er vertrouwen in dat ze op oudejaarsdag net als andere jaren gewoon carbid mogen afschieten. "Misschien dat er een paar verboden komen in stedelijke gebieden, maar een landelijk verbod komt er denk ik niet," zegt Bert. "Carbidschieten is nationaal erfgoed en we hebben goede afspraken met de Veiligheidsregio Twente. Geregeld komt er iemand van hen kijken en drinkt een biertje mee, alcoholvrij uiteraard." Toch zijn Bert en Wouter er niet helemaal gerust op. "Er worden steeds meer tradities verboden, misschien wil de regering ook wel af van het carbidschieten en hebben ze met corona een goede reden."

Voor de zorg

Mogelijk komt er alleen dit jaar een verbod op het afsteken van carbid om de zorg te ontlasten. "Zeker in delen van Nederland waar ze geen ervaring hebben met carbid kan het flink misgaan. Als ze het afsteken in de stad of een woonwijk en er gebeuren veel ongelukken hebben wij er zeker geen profijt van en wordt de roep om een totaalverbod alleen maar groter. Alleen om de zorg te helpen hebben we vrede met een algeheel carbidverbod dit jaar. Knallen we volgend jaar twee keer zo hard."