Robert de Pauw volgt Tommy Stroot op als trainer FC Twente Vrouwen

Robert de Pauw is vanaf komend seizoen de trainer van FC Twente Vrouwen. Hij is de opvolger van Tommy Stroot die, na vijf jaar, naar VfL Wolfsburg vertrekt.

De Pauw tekende vandaag een contract voor een jaar bij de Enschedese club. De afgelopen tijd was hij coach van vrouwen onder 17 bij de KNVB. Eerder trainde hij de vrouwen van Achilles'29 en was hij trainer bij NEC en Orion.

Dagelijks op het veld

"Na mijn periode bij de KNVB kijk ik ernaar uit om weer dagelijks op het veld te staan en met dit team en staf aan de slag te gaan", zegt De Pauw over zijn stap naar Enschede. "Dat dit bij FC Twente is vind ik een gave uitdaging. Het is een erg mooie club die altijd voorloper is geweest in het vrouwenvoetbal. Dat vooruitstrevende karakter past bij mij en mijn werkwijze."

Meest succesvolle club

"Historisch gezien is FC Twente Vrouwen momenteel met zes landstitels de meest succesvolle club in het vrouwenvoetbal in Nederland en dat betekent voor mij en onze speelsters dat we de kans hebben om onderdeel te worden van die mooie historie", vervolgt hij.

Prijzen winnen

"Persoonlijk vind ik dat ik in een mooi rijtje coaches terecht kom. Mary Kok-Willemsen, Arjan Veurink en Tommy Stroot hebben wat moois neergezet en de lat op een goede hoogte neergelegd. Ik heb dezelfde ambitie om de lat weer zo hoog te leggen als mijn voorgangers. Ik wil onze speelsters samen met onze staf helpen en hen optimaal gaan voorbereiden en ontwikkelen voor de toekomst. Het uiteindelijke streven is natuurlijk dat we samen prijzen winnen", sluit hij af.

Past in de visie

Technisch manager René Roord over de nieuwe trainer: "Wij zijn verheugd om Robert de Pauw als onze trainer voor komend seizoen te kunnen presenteren. In onderlinge gesprekken is gebleken dat hij goed past in de visie van FC Twente Vrouwen om met jonge en talentvolle speelsters te werken, hetgeen hij ook bij de KNVB bewezen heeft. Daarnaast vindt ook hij routine en kwaliteit in de selectie van enorm belang om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Hij past goed in het rijtje van trainers die hij opvolgt."