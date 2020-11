Richard Bruns na onderzoek terug in bestuur Heracles Almelo

Richard Bruns is teruggekeerd in het bestuur van Heracles Almelo. Hij legde die functie eind mei neer in verband met onderzoeken naar zijn werkgever, Keolis. Nu de onderzoeken zijn afgerond keert hij terug bij de Almelose club.

Uit de onderzoeken door Keolis is gebleken dat Bruns op geen enkele wijze betrokken was bij fraude of andere onregelmatigheden. Hij is bij Heracles per direct belast met de portefeuille commerciële zaken. Hij is daarmee de opvolger van Wim Samsen, die de functie tot afgelopen zomer bekleedde.

Last van schouders

Bruns is vanzelfsprekend opgelucht: "Er is een enorme last van mijn schouders gevallen. Na een vervelende periode, waarin onjuiste dingen werden beweerd en geschreven, ben ik blij dat ik naar de toekomst kan kijken. Met veel enthousiasme pak ik mijn bestuursfunctie weer op."

Geen belemmeringen

"Om te beginnen zijn wij erg blij voor Richard en zijn gezin dat aan deze vervelende periode een einde is gekomen", vertelt voorzitter Hans Bredewoud. "Als bestuur hebben wij in de afgelopen maanden veelvuldig in contact gestaan met Richard en Keolis. Wij kunnen concluderen dat de vele verwijten aan het adres van Richard geen doel hebben getroffen en sprake is van rehabilitatie. Ook voor Heracles Almelo zijn er daarom geen belemmeringen voor een terugkeer van Richard in het bestuur. Het is goed dat in deze, ook voor het betaald voetbal, moeilijke tijd het bestuur weer op volle sterkte is."