Wat vind jij: Gaat pedojagen te ver?

Het doel van de pedojagers is ervoor te zorgen dat de vermeende pedofiel wordt aangehouden. Dat 'burgerarrest' wordt regelmatig gefilmd, om vervolgens deze beelden online te zetten. De laatste weken gebeurt het ook regelmatig dat zo'n burgerarrestatie uitdraait op geweld. Zo werden afgelopen week acht tieners aangehouden na een mishandeling in Goes en werd in Arnhem zelfs iemand doodgeslagen.

De politie verklaarde tegenover RTV Oost dat pedojagers veel te ver gaan: "Wat de hunters doen, gaat veel te ver. Hier is sprake van intimidatie en geweldpleging. Ook het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van slachtoffers mag echt niet. Zedenzaken zitten ingewikkeld in elkaar, dat moet je echt aan de politie overlaten."



Hoe ver mogen burgers volgens jou gaan? Laat het weten door te stemmen en praat mee in de reacties of op Facebook.