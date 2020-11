2021 uitgeroepen tot jaar van de otter

Het is de koning van het zoetwatermilieu en hij heeft weinig natuurlijke vijanden in Nederland. "Alleen de zee-arend en de wolf vreten hem op. En beren, maar die zitten hier natuurlijk niet. Zijn grootste vijand is de automobilist." Met zijn speelse karakter en nieuwsgierige kraaloogjes is hij inmiddels in alle noordelijke provincies te vinden.

Herintroductie gelukt?

De laatste otter is in 1989 doodgereden en in 2002 is begonnen met de herintroductie van het dier. Beens ging mee naar Finland om het dier op te halen en weet het nog als de dag van gisteren toen de eerste 31 dieren werden losgelaten, onder anderen in de Weerribben.

Gespot

"Kijk! Daar gaan ze!" In de verte zien we drie otters door het water glijden. Steeds duiken ze onder en komen ze snel weer boven. Ze spelen, het zijn twee jongen en hun moeder. "Dat is toch fantastisch", fluistert Beens. Samen met drie andere otterspotters volgen ze met verrekijkers de bewegingen. "Vorige week was ook het mannetje hier gefilmd door iemand. Die was nog veel groter."

Zorgen

Inmiddels zitten er ongeveer 450 otters in Nederland. En ze zakken langzaam via de IJssel steeds verder naar beneden af. Zelfs in de provincie Utrecht komen ze voor. "Maar een kwart van de otters wordt nog steeds doodgereden. Om een gezonde populatie te hebben, moeten er ongeveer 600 otters zijn. Daarom moeten er nog meer verbindingszones aangelegd worden, zoals tunneltjes onder de weg door."

De zoogdierenvereniging gaat het dier heel 2021 in de spotlights zetten.