Tubbergen wil in strijd tegen fraude zorgaanbieders voortaan vooraf controleren

In de strijd tegen zorgfraude wil het gemeentebestuur van Tubbergen de diverse zorgaanbieders voortaan op een andere manier gaan controleren. De zorgbedrijven moeten niet meer - zoals nu gebeurt - achteraf worden gecontroleerd, maar in de toekomst uitgebreid worden gecheckt vóórdat een contract wordt ondertekend.

De gemeente Tubbergen werkt sinds januari 2019 volgens het zogenoemde Twents Model. Volgens deze aanpak krijgen zorgaanbieders eerst een contract, waarna een uitvoerige screening plaatsvindt.

'Zorgcowboys'

Deze methode is echter in sommige gemeenten al enige tijd onderwerp van discussie. Aanleiding vormen de verhalen over zorgfraude en de intussen beruchte zorgcowboys: handige ondernemers die riante bedragen aan zorgsubsidies vooral voor eigen gewin gebruiken. Uitgerekend over de rug van kwetsbare mensen, voor wie het zorggeld feitelijk is bedoeld.

Motie

Recent dienden alle partijen in de gemeenteraad van Tubbergen een motie in om zorgaanbieders voortaan niet achteraf, maar juist vooraf - 'aan de poort' - uitvoerig door te lichten. Deze methode wordt ook gehanteerd door de gemeenten Almelo en Hof van Twente. Zij hebben eerder al afscheid genomen van het Twents Model. Die aanpak heeft namelijk als groot nadeel dat het vaak lastig is zorggeld terug te vorderen, wanneer achteraf blijkt dat gecontracteerde zorgaanbieders niet aan de voorwaarden blijken te voldoen.

Zorggeld vergokt

Met name Almelo heeft meerdere slechte ervaringen op dit gebied. Vorige week nog ging het veelbesproken 'casino-zorgbureau' Victorie failliet. Deze zorgaanbieder kwam ernstig onder vuur te liggen nadat bekend werd dat de directrice vele tonnen in het casino had vergokt. De gemeente was intussen procedures begonnen in een poging dit geld terug te vorderen, maar door het bankroet zal dit er niet eenvoudiger op worden.

Onderzoek

Nadat de gemeenteraad unaniem de motie aannam om zorgaanbieders voortaan vooraf te screenen, heeft wethouder Hilde Berning (CDA) nu een onderzoek aangekondigd of Tubbergen ook kan overstappen op deze methode.

Volgens de wethouder loopt de huidige overeenkomst om te controleren volgens het Twents Model echter nog tot en met 2022. Vervolgens zijn er mogelijkheden om dit te verlengen. De wethouder gaat er dan ook vanuit dat de nieuwe methode op z'n vroegst 1 januari 2025 kan worden ingevoerd.

De wethouder wijst er in dit verband op dat de invoering van het huidige Twents Model destijds ook zo'n tweeënhalf jaar heeft geduurd. "Zorgvuldigheid staat voorop, want het gaat om de zorg aan kwetsbare inwoners."

Kijkje in keuken Almelo

Gedurende het onderzoek naar de mogelijkheden voor Tubbergen om zorgaanbieders voortaan vooraf te controleren, wordt onder meer uitgebreid het licht opgestoken in Almelo. 'Wat zijn de verschillende uitgangspunten, de manier van werken, behaalde resultaten en ervaringen? Het kan in ieder geval geen kwaad een kijkje te nemen in de keuken van Almelo. En dit te betrekken bij onze afweging voor een nieuw model."

Wethouder Berning vindt in de huidige aanpak de grote hoeveelheid zorgaanbieders een nadeel: "Ik zie liever een kleiner aantal aanbieders. Liefst zo lokaal mogelijk, waar we mee kunnen samenwerken."