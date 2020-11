Leden Forum voor Democratie Overijssel overwegen vertrek door ontwikkelingen rond Baudet: "Er moet snel duidelijkheid komen"

Almekinders sluit niet uit dat hij en drie andere leden van zijn partij opstappen als niet snel stabiliteit komt binnen de landelijke afdeling van Forum voor Democratie. De andere drie Statenleden zijn Johan Stuut, Stijn Hesselink en Frederik Tattersall. Statenlid Andreas Bakir zit niet op dezelfde lijn als zijn partijgenoten.

Forum voor Democratie Overijssel wacht af wat er nu verder gaat gebeuren. "Elk uur is weer nieuwe informatie", aldus Almekinders, die op het moment dat hij sprak met RTV Oost nog niet wist dat Kamerlid Theo Hiddema per direct de Tweede Kamer verliet.

"Ik wil nu dat het bestuur daadkrachtig optreedt en duidelijkheid verschaft op alle gebieden", zegt Almekinders:

Duidelijkheid

Intussen sluit Thierry Baudet niet uit dat hij, als hij in maart veel voorkeursstemmen krijgt bij de Tweede Kamerverkiezingen, terugkeert in de Tweede Kamer. "Ik kan niet vooruitlopen op die tijd", zei hij vandaag bij het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam. "Daar willen we graag duidelijkheid over hebben", reageert Almekinders.

"Ik denk niet dat het handig is dat Baudet lijstduwer blijft als je ook een andere lijsttrekker hebt. Dan krijg je een dynamiek die je niet moet willen hebben. Dat Baudet de partij wil blijven steunen is heel mooi, maar het moet wel blijken op welke manier hij dat wil doen." Almekinders vindt dat Baudet op geen enkele manier nog verbonden kan zijn aan het bestuur van de partij, ook niet als lid bijvoorbeeld.

Professionaliteit

Het gaat Almekinders ook niet om de persoon Baudet. "Door zijn ideeën ben ik bij de partij gekomen. Het gaat om professionaliteit en als je ziet dat er rechtsextremistische uitingen worden gedaan, dan moet je optreden. En als je conclusies trekt, moet je dat ook echt doen en niet half. "

Via Twitter heeft de Overijsselse fractie een statement naar buiten gebracht waarin een reactie staat op wat er is gebeurd binnen de partij. Dat statement is door vier van de vijf Statenleden van de Overijsselse fractie ondertekend.

Alleen Andreas Bakir heeft zijn handtekening er niet onder gezet. "Hij heeft een andere visie op hoe het JFVD-bestuur heeft gehandeld. Hij ziet blijkbaar niet de ernst in van hoe het JFVD-bestuur om is gegaan met de signalen die ze hebben gekregen. Hij heeft een andere mening en kan daarom onze zienswijze niet onderschrijven."

Eerst onderzoek

Andreas Bakir, die naast Statenlid ook fractiemedewerker is van Thierry Baudet in de Tweede Kamer, wil dat er eerst onderzoek gedaan wordt naar de rechtsextremistische uitingen die gedaan zijn.

"Wat gebeurt er nou precies en wie is er verantwoordelijk? Er zou een degelijk onderzoek komen. Nu is er niet gewacht op de uitkomsten van het onderzoek, maar zijn mensen opgestapt omdat de media dat eisen. Ik vind dat je eerst de feiten moet kennen."

Geen onmin

Bakir neemt wel afstand de rechtsextremistische teksten. "Er moet absoluut een passende straf komen." Overigens is Bakir is niet van plan om op te stappen uit de Provinciale staten of een overstap te maken naar de Tweede Kamer. "Ik ben gekozen, dus ik zal ook mijn termijn volmaken."

Almekinders geeft aan dat er onderling in de fractie geen onmin is en dat de partij daarom voorlopig gewoon in de huidige vorm door kan in Overijssel.