Traditie carbidschieten onder vergrootglas door landelijke discussie

Het carbidschieten is volgens hem namelijk geen alternatief voor vuurwerk en zeker geen activiteit om door onervaren mensen te laten doen. "Hier in Kampen zijn mensen bekend met de eeuwenoude traditie en het is heel onverstandig om carbidschieten in andere regio's, waar ze geen ervaring hebben met het fenomeen, toe te staan", zegt hij met stelligheid.

Gevaarlijk

Hij is van mening dat dat een gevaarlijke ontwikkeling is. "Carbid is heel explosief materiaal. Er kunnen vreselijke ongelukken mee gebeuren als je het meegeeft aan mensen die er onbekend mee zijn. Er zijn in het verleden ook wel vreselijke ongelukken mee gebeurd. Je ziet hier in Kampen gelukkig de laatste tientallen jaren dat het steeds beter geregeld is. Je hebt hier het schuttersgilde en dat zijn mensen die met hart en ziel voor de traditie staan, die weten echt waar ze mee bezig zijn."

"Die zitten niet te wachten op ongelukken door onervarenheid, die zijn er vooral erg op gefocust dat het een veilige traditie blijft. Die weten ook, dat als er nu een ongeluk gebeurt, het voortbestaan van de traditie gevaar kan lopen."

"Ik denk dat bestuurders in gebieden waar de traditie niet bekend is er voor moeten waken om het carbidschieten vrij te geven."

De hype die er nu is ziet hij als een gevaar voor het voortbestaan van de traditie. Als er nu een ongeluk gebeurt, duikt de hele landelijke pers er bovenop.

Gezond Verstand

Voor alle partijen is het doodzonde dat er daardoor een verbod op het melkbusschieten zou komen. Hij hoopt dat gemeenten en handelaren de komende tijd hun gezonde verstand gebruiken.

"Ik neem aan dat handelaren die de spullen verkopen toch ook een grote liefde voor de traditie van het carbidschieten hebben. Als handelaren dan carbid en melkbussen verkopen aan mensen die er totaal geen ervaring mee hebben, dan vind ik dat niet goed. Ik vergelijk het maar met een slijter die aan minderjarigen verkoopt. Dat moet je niet doen."

"Eigenlijk moet die handelaar bij zichzelf denken: 'Ik wil deze traditie voor de komende generaties in stand houden', dan heb je ook de verplichting om niet te verkopen aan mensen uit Den Haag, Amsterdam of Rotterdam waar je geen vertrouwen in hebt. Dan hoor je te zeggen: 'Sorry aan jou verkoop ik niet'."

Verbod

Hij verbaast zich over het feit dat de politiek niet ingrijpt. "Ik zou eigenlijk verwachten dat politiek Den Haag zegt: 'Daar waar altijd zonder problemen met melkbussen geschoten is de laatste jaren kan het doorgaan.' Dat is ook de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, en daar waar dat niet het geval is moet het gewoon verboden worden, punt."

De historicus, die sinds een aantal jaren weer in Kampen woont, wil het komend jaar samen met zijn neef, politiechef Johan Ekkel uit Kampen, een boek schrijven over de meer dan 100 jaar oude traditie van het carbidschieten in Hanzestad Kampen.

Een boek gebaseerd op historisch archiefmateriaal en verhalen van de mensen uit de stad, die zich al jarenlang met de traditie bezig houden. Zelf is hij geen ervaringsdeskundige, tijdens de jaarwisseling is hij doorgaans niet in Kampen te vinden. "Ik heb een hond, dus ik ontvlucht, net als veel andere Kampenaren, met oud en nieuw de stad."