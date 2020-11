Dochter willigt laatste wens aan corona overleden vader in: 'Dit is wat hij wilde'

Haar vader werkte in een lokaal woonzorgcentrum, dat eveneens zwaar door corona wordt getroffen. Of de vader daar de ziekte heeft opgelopen is onbekend, maar feit is dat hij begin oktober ziek wordt.

"Mijn vader was verpleegkundige in hart en nieren", vertelt Petra (28). "Die ochtend ging hij gezond naar zijn werk. Maar diezelfde middag voelde hij zich niet lekker en kwam thuis. Verkouden, keelpijn, hoesten en een beetje verhoging. Niet iets om meteen van in paniek te raken. Echter, de klachten verergerden in rap tempo en na een test werd corona vastgesteld. Hij moest worden opgenomen in het MST in Enschede."

Dagboek

In het ziekenhuis houdt de Lossernaar een dagboek bij. En ook schrijft hij een brief aan het coronateam van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Waarin de patiënt zijn grote waardering uitspreekt richting het verplegend personeel. En dat hij zich bij hen zo vertrouwd voelt. "Attent, opgewekt, professioneel, mensenkennis", beschrijft hij zijn behandelaars.

De brief waarin de coronapatiënt zijn waardering uitspreekt voor het verplegend personeel. (Foto: Eigen foto)

Van kwaad tot erger

Ondanks alle goede zorg gaat het van kwaad tot erger. "Dagen van hoop en vrees volgden elkaar op", vertelt Petra. "Maar al snel werd duidelijk dat het virus hem zo te pakken had dat genezing niet meer mogelijk was. Hij was er zo slecht aan toe dat opname op de afdeling intensive-care geen nut meer had. Hij moest zich voorbereiden op het onvermijdelijke. Slechts zestig jaar oud. En dan moet je dood gaan."

Berusting

Petra's vader had vrede met zijn lot. "Op de een of andere manier had mijn pa zich erin berust en was hij zelfs een steun voor mijn moeder en zijn naasten. Na een moedige strijd van een maand is hij in het bijzijn van zijn gezin vredig ingeslapen. Hij gaat enorm gemist worden. Als man, vader, schoonzoon, collega, maar vooral als een fantastisch mensen-mens."

Laatste wens

De vader had dochter Petra als laatste wens gevraagd om de brief onder een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. "Aan Nederland en zeker aan de jongere generatie", zo was zijn wens. "Dat corona vooral niet moet worden onderschat."

En dat onder de aandacht brengen, deed ze afgelopen weekeinde met verve. Juist in het weekeinde waarop haar vader 61 jaar zou zijn geworden. Na publicatie van zijn laatste wens op Facebook werd het verhaal door media door het hele land overgenomen.

Bedolven onder reacties

Waarop Petra werd bedolven onder de reacties. "Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er honderden. Overwegend positief. Maar helaas ook negatieve. Mensen die zeiden dat het allemaal maar onzin is. Dat corona helemaal niet bestaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot voor kort ook sceptisch was. Maar nu ik mijn vader eraan ben verloren, ben ik er toch heel anders over gaan denken. En ook ik vind die regeltjes verre van leuk, maar we moeten er ons aan houden. Dat is ook de boodschap van mijn vader: de mensen waarschuwen dat corona meer is dan zomaar een griepje. Dat het een sluipmoordenaar is die je eronder krijgt."

Wens ingewilligd

Ze kijkt er met gemengde gevoelens op terug dat ze de laatste wens van haar vader heeft kunnen inwilligen. De aanleiding voor die brief is uiteraard triest, maar dat de boodschap van haar overleden vader bij zoveel mensen terecht kwam? "Dit is wat hij wilde."