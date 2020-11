Jeugdoverlast in Enschede 'schrikbarend' toegenomen, aantal incidenten verdubbeld

De overlast door jeugd in Enschede is de afgelopen maanden fors toegenomen. Het aantal registraties van jeugdoverlast door de politie is dit jaar al verdubbeld ten opzichte van 2019. De stijging werd ingezet in maart, toen de coronacrisis uitbrak.

Autovernielingen en intimidatie in de Enschedese wijk Helmerhoek, een prullenbak die uit de grond wordt getrokken in Stadsveld, geluidsoverlast, straatraces, gebruik van lachgas; de lijst met incidenten in Enschede is inmiddels lang.

De politie registreerde dit jaar 1.488 incidenten van jeugdoverlast in Enschede. Vorig jaar was dat ruim de helft minder: 645 zaken. De cijfers waren toen vergelijkbaar met die van 2018, toen de politie 610 zaken van jeugdoverlast registreerde.

Piek tijdens de zomermaanden

Vanaf het begin van de coronamaatregelen in maart is de jeugdoverlast in de grootste stad van Overijssel fors toegenomen. Met name tijdens de zomermaanden, in juli en juli, was er een piek te zien in het aantal zaken van jeugdoverlast. "Maar nog steeds is er meer jeugdoverlast geregistreerd dan eerder jaren in dezelfde periode", schrijft het college van burgemeester en wethouders van Enschede.

VVD-raadslid Malkis Jajan spreekt van 'schrikbarend hoge cijfers'. "Onze inwoners moeten veilig zijn en zich veilig voelen. Deze raddraaiers moeten worden aangepakt", zegt het raadslid, dat het college om opheldering vroeg over de jeugdoverlast.

Raddraaiers die vaker de boel onveilig maken, moeten een gebiedsverbod krijgen VVD-raadslid Malkis Jajan

Meer politiecontroles

Jajan pleit voor meer politiecontroles, inclusief fouilleren. "Raddraaiers die vaker de boel onveilig maken, moeten een gebiedsverbod krijgen. En er moet ook gekeken worden naar de inzet van veiligheidscamera's bij plekken met veel overlast."

Volgens het college is de politie in de stad al extra belast vanwege corona. "Er wordt in coronatijd vanuit verschillende kanten een extra groot beroep gedaan op de capaciteit van politie en handhaving", schrijft het college. "Zo is hun inzet nodig bij toezicht en handhaving op de naleving van de coronamaatregelen, maar ook bij overlast en gevoel van onveiligheid in de wijken."

Ook overlast in andere steden

Enschede is niet de enige grote stad waar de jeugdoverlast een vlucht heeft genomen: ook in vergelijkbare steden als Nijmegen en Arnhem is het aantal incidenten door de jeugd fors gestegen.

"De capaciteit van politie en handhaving wordt zo effectief mogelijk ingezet, maar de capaciteit kan niet op alle plekken even intensief worden ingezet", aldus het Enschedese college.