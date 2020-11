Juliette vluchtte weg van haar gewelddadige echtgenoot: "Hulp zoeken is geen teken van zwakte, maar juist van kracht"

"Na de eerste klap ga je toch gelijk weg?" Juliette Maslow-Rosenkamp uit Deventer hoort het vaak als ze vertelt over haar verleden met een gewelddadige echtgenoot. Maar zo simpel is het niet. Pas na jaren durfde Juliette te vluchten met haar zoontje en wist haar leven weer op te bouwen. Naast haar werk als kinderboekenschrijfster is het haar missie geworden om geweld in een relatie bespreekbaar te maken, zodat vrouwen eerder hulp durven vragen.

Boek

Juliette Maslow-Rosenkamp vluchtte tien jaar geleden met haar zoontje van een jaar en één tasje de deur uit. Ze schreef haar verleden van zich af in het boek "Niet voor herhaling vatbaar", waarin ze vertelt over haar relatie en vooral ook de strijd om los te komen en weer een eigen leven op te bouwen.

Dus jij wilt vertrekken? Dan zie je je zoon nooit meer terug ex-partner van Juliette

Weggaan bij een gewelddadige partner is voor de meeste vrouwen heel lastig. De ex-man van Juliette kwam met excuses zoals trauma's uit zijn jeugd waar hij aan zou gaan werken: "Het stomme is, je trapt erin", vertelt Juliette. "Je gelooft hem omdat je het wilt geloven, Mensen zeggen vaak, 'na de eerste klap ben je toch meteen weg?' Maar zo simpel is het niet."

Het geweld werd heviger in de loop van de jaren. Het bleef niet bij een klap of trap, Juliettes ex wilde haar hele even controleren. Toen Juliette probeerde weg te gaan kwam er een dwangmiddel bij, hun zoontje. "Jij wilt vertrekken? Ga maar, maar dan zie je hem nooit meer terug, zei hij. En als moeder ga je dan niet weg."

Jezelf terugvinden

Toch lukte het Juliette uiteindelijk om weg te gaan. Ze vluchtte naar haar ouders en vandaar uit kwam de hulpverlening op gang. Met steun van onder meer de politie en Veilig Thuis werd haar ex veroordeeld en kon Juliette verder met haar leven. "Je moet jezelf weer helemaal terugvinden, alles opnieuw opbouwen. Dat is loodzwaar, maar het is het meer dan waard".

Dit gunt Juliette alle andere vrouwen die in een vergelijkbare situatie zitten. Ze hoopt dat haar boek daarbij kan helpen: "ik had zelf in de periode na de scheiding veel steun aan boeken van vrouwen die iets soortgelijks hadden meegemaakt, daardoor wist ik dat ik niet de enige was. Al is het er maar eentje die door mijn boek de stap naar hulpverlening durft te zetten dan ben ik al heel blij."

'Orange the world'

Wereldwijd krijgt vijfenveertig procent van de vrouwen vroeg of laat te maken met geweld. Om dit geweld bespreekbaar te maken en te zorgen dat slachtoffers goed worden geholpen is de campagne "Orange the world" in het leven geroepen. Dit jaar doen negentig landen mee. In Overijssel worden vanaf 25 november tientallen bekende bouwwerken in het oranje licht gezet.

Cover van het boek van Juliette Maslov-Rosenkamp (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Veel geplande bijeenkomsten kunnen vanwege corona niet doorgaan, wel zijn er verschillende online initiatieven. Juliette werkt mee aan webinar vanuit de bibliotheek in Kampen. Dit is voor iedereen vanuit huis te volgen via Youtube. Ze leest fragmenten voor uit haar boek 'Niet voor herhaling vatbaar' dat recent is herdrukt.

Heb je zelf of iemand in je omgeving te maken met geweld en zoek je hulp of informatie? Bel dan 0800-2000, Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Hier kan je ook anoniem terecht met vragen of een melding doen als je getuige bent geweest van geweld. Of kijk op Veiligthuis.nl.

.