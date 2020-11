Geen vervolging Broer Rasta van donatiesite Dream or Donate nu bijna iedereen geld terug heeft

Robert-Jan Mastenbroek, alias Broer Rasta en oprichter van donatiewebsite Dream or Donate, wordt niet vervolgd voor oplichting. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt dit. Bijna alle slachtoffers hebben inmiddels hun geld terug. "Dat is veel belangrijker voor de gedupeerden."

De paniek was vorig jaar zomer groot toen de donatie-website Dream or Donate ineens uit de lucht ging. Via deze website waren allerlei inzamelingsacties gehouden voor onder andere zieke mensen.

Naar verluidt 1,9 ton leek in rook opgegaan. Tientallen gedupeerden deden aangifte van oplichting. Broer Rasta, die destijds woonde op een landgoed in Witharen bij Ommen, verklaarde dat zijn website was gehackt. Tegelijk liet hij van meet af aan weten dat hij iedereen tot op de laatste cent zou terugbetalen.

Een aantal gedupeerden had daar in beginsel weinig vertrouwen in. Sommigen namen een advocaat in de arm of zeiden dat ze aangifte gingen doen bij justitie of de zaak aanhangig zouden maken bij het landelijke meldpunt internetoplichting. Er waren er ook die Rasta wel vertrouwden.

Broer Rasta bleef in die periode erg rustig onder alle commotie. Hij kon zich voorstellen dat mensen hem als oplichter zien: "Ik snap dat mensen dat denken, maar ik ben geen oplichter. Dé manier om dat te bewijzen is door nu iedereen zijn geld terug te geven. Dit blijft mijn verantwoordelijkheid. Ik ben een man. Een man een man, een woord een woord. Anders ben ik niets waard."

Geen vervolging

Of het verhaal van de hack klopt, daar meldt de politie niets over. Feit is wel dat Broer Rasta strafrechtelijk niet wordt vervolgd. "Er is in een vroeg stadium gekozen voor de aanpak van schadeloosstelling. Dat is veel belangrijker voor gedupeerden. Dat is nagenoeg helemaal afgerond."