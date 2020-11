Onderwereldoorlog Zwolle: Koeriersbedrijf vermeende drugsbaas onder vergrootglas

Knettergek worden ze ervan, de werknemers van de vermeende Zwolse drugsbaas Emin Y. De afgelopen twee maanden is het busje van zijn koeriersbedrijf elf keer aangehouden, terwijl de eigenaar in voorarrest zit. "Alleen maar, omdat het op naam van mijn cliënt staat", zegt zijn advocaat Maarsingh. "Ze zeggen dan, jouw werkgever is geen brave." Volgens justitie speelt Emin Y. een toonaangevende rol in de onderwereldoorlog die de stad teistert.

De raadsman vroeg of zijn cliënt zijn eindproces in vrijheid mag afwachten. "Dan kan hij zijn bedrijf weer leiden. En dat hij de drugshandel instapt, daar hoef je niet bang voor te zijn. Hij is niet gek. Hij ligt zo onder het vergrootglas van de opsporingsdiensten, dat zie je wel aan het staande houden van het koeriersbusje." Zijn cliënt Y. wordt verdacht van een poging moord/doodslag, drugshandel en wapenbezit.

Moordaanslag

Vorig jaar oktober werd hij eerst zelf beschoten, dichtbij zijn huis in de wijk Holtenbroek. Op dat moment zat hij met een bekende in een busje. Vanuit een rode auto werd een kogel op hen afgevuurd. Als het wapen waarmee dat gedaan werd, niet was 'vastgelopen', waren er waarschijnlijk meer kogels gevolgd. Doelwit Y. en zijn bijrijder zijn het busje uit gevlucht, vrezend voor hun leven.

De schutters zijn vervolgens met de rode auto de hoek omgereden en gestopt om het wapen te checken. Op dat moment heeft Emin Y. volgens de openbaar aanklager een salvo van acht kogels teruggeschoten. Wonderwel overleefde iedereen de schietpartij.

Reptielenbrein

Volgens raadsman Maarsingh van Y. heeft zijn cliënt gehandeld uit noodweer. "Hij zag de rode auto achteruit rijden en was bang dat ze hem alsnog dood zouden schieten. Toen deed zijn reptielenbrein het werk, hij ging in overlevingsstand. Hij heeft in paniek teruggeschoten," zei hij op een vorige rechtszitting. Vandaag deed Maarsingh er een schepje bovenop, verwijzend naar de naam van het politiedossier: "Het onderzoek heet niet voor niets 'Terugschieten'..."

Vete

De schietpartij is het gevolg van een grimmige vete in de Zwolse onderwereld. Twee bendes vechten elkaar de tent uit voor de macht op de drugsmarkt in de regio, met verschillende moordaanslagen tot gevolg. Aan de ene zijde stond volgens justitie de groep Ali24/7, onder leiding van twee Afghaanse broers. Aan de andere zijde de groep 'Hanos', volgens het OM onder leiding van Emin Y.

Een maand voor de moordaanslag in Holtenbroek, is de vermeend leider van Ali24/7 beschoten in de naastgelegen wijk Stadshagen. Die verdacht vervolgens Emin Y. ervan dat die opdracht voor de aanslag had gegeven, met de schietpartij in Holtenbroek tot gevolg.

Moordaanslag 2016

Naast de nachtelijke schietpartij in Holtenbroek wordt Y. er samen met de bevriende broers Z. ervan verdacht in cocaïne en xtc gehandeld te hebben. Volgens sommige gebruikers al vanaf 2010. Maar justitie verdenkt ze er officieel van vanaf september vorig jaar te hebben gedeald. Het OM zegt dat ze dat deden via de 'Omar-deallijn'. Gebruikers konden via een speciaal telefoonnummer drugs bestellen.

De twee broers Z. zijn in 2016 ook doelwit geweest van een moordaanslag even ten zuiden van Zwolle. Het OM denkt dat dat de groep Ali24/7 toen achter die moordpoging zat.

Emin Y. blijft vast tot aan het eindproces, begin februari. Datzelfde geldt voor één van de broers Z. De ander was al een poos op vrije voeten.