Ronnie Voigt is ingesloten door studentenpanden: 'Beleid gemeente faalt'

Ronnie Voigt is ingesloten door kamerpanden in Enschede

Zes fietsen voor het huis, geen plek om te parkeren en panden die er verwaarloosd bij staan. In Enschede hebben omwonenden van panden waarin kamers worden verhuurd er in toenemende mate mee te maken. Om de overlast te beteugelen werden er het afgelopen jaar geen nieuwe vergunningen meer voor de verhuur van kamers verstrekt. Uit een evaluatie van het gemeentelijke kamerverhuurbeleid blijkt dat het goed mis is in Enschede.

Ronnie Voigt woont aan de Resedastraat en is een van de honderden mensen in Enschede die overlast heeft van kamerverhuur. Ronnie zelf zegt dat hij is ingesloten door huizen met studentenkamers. Voor, achter en naast hem. Concreet betekent dat volgens hem: "Nachtelijke overlast, jonge studenten die kotsend uit een auto hangen, bij een spontaan feestje zes fietsen voor je voordeur, parkeeroverlast van auto's met Duitse kentekens, noem het maar op." Corona is wat Ronnie betreft een zegen, hij merkt dat de kamers minder bezet zijn.

Het probleem speelt niet alleen in de Resedastraat, maar op veel meer plekken in de stad. Boudewijn Timmermans is woordvoerder van de bewoners in de wijk Twekkelerveld. "Ik ben me rot geschrokken." Timmermans doelt op de evaluatie van de gemeente, waaruit blijkt dat er zo'n tweeduizend kamerverhuurpanden zijn in Enschede, waarvan ruim 300 illegaal en nog eens 300 panden waarvan niet duidelijk is hoe het zit met de brandveiligheid.

Juridische strijd

De zorgen om de brandveiligheid baren ook Voigt zorgen, vertelt hij als we met hem een rondje lopen in de Resedastraat. "Ik woon er toch naast. Je verwacht dat de gemeente haar werk goed doet, maar dat is dan niet zo." Voigt maakt zich ook druk over de parkeeroverlast en over de verloedering van de straat. Hij voelt zich niet gehoord door de gemeente, waarmee hij al een jaar in een juridische strijd is verwikkeld over de vergunning van één van de panden.

"De gemeente zegt dat er helemaal niet zoveel kamers worden verhuurd in deze straat. Maar zij tellen de studiobewoning niet mee. De overlast die we daarvan hebben is hetzelfde als van de kamerbewoning."

De gemeente werkt nu nog met regels die voorschrijven dat er in een straat slechts een bepaald percentage aan kamerbewoning mag zijn. Als koopwoningen worden verbouwd tot studio's, stijgt het aantal huizen in de straat, waardoor er weer meer ruimte ontstaat voor nieuwe panden met kamers.

Te laat

Wethouder Diepemaat erkent dat er wat moet veranderen aan de regels en dat er blijvend een beter en actueler overzicht moet komen van de situatie van kamerverhuurpanden in Enschede. Voor Voigt betekent dit voorlopig nog niets. “Wij zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een rechtszaak tegen de gemeente over zo’n pand in de straat. Ik verwacht niet dat de gemeente zo'n vergunning terugdraait, die is nou eenmaal gegeven.”

Voigts vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald, ook snapt hij niet dat hij de raadsleden in de gemeente opnieuw zijn situatie moest uitleggen. "Deze problemen hebben we al jaren, roepen we al jaren, nieuw beleid komt voor ons vijf jaar te laat."