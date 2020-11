Carbid is booming, merken ze ook in IJsselmuiden

Af en aan komen en gaan ze, de één koopt twee kilo, de ander koopt zelfs twintig kilo. Buijert merkt dat zijn klanten niet alleen meer uit de buurt komen. "Er kwamen laatst nog twee jongens met de trein uit het westen van het land. Even wat carbid kopen. Daarnaast krijg ik telefoontjes uit het hele land met de vraag of ik nog iets op voorraad heb. Het is nu drukker dan ooit, want normaal komt de verkoop pas midden december op gang."

Gevaren

Goed voor de handel, maar wellicht gevaarlijk voor de gebruikers. Want, als je nog nooit carbid hebt geschoten, kleven er best veel risico's aan. "We merken dat klanten veel vragen stellen. We proberen alles zo goed mogelijk uit te leggen en verkopen bijvoorbeeld ook oordopjes en ballen. We raden de mensen af om bij een eerste keer met melkbussen en deksels te gaan schieten", vervolgt Buijert.

Een van de klanten die vanmiddag carbid kwam kopen, kocht carbid voor zijn zoontje van bijna tien jaar oud. "Hij wil dit graag doen, omdat we nu geen vuurwerk meer mogen afsteken. Anders had ik het over een paar jaar gekocht. Maar we doen het uiteraard wel veilig."

Vervolgens gaat bij de volgende klant tien kilo over de toonbank: "Ik koop het voor mijn man en drie zoons. Het is voor ons een traditie in IJsselmuiden, wij schieten al jaren carbid. Er liggen al melkbussen klaar op zolder."

'Geen nieuwe traditie'

Ondanks dat carbid nu in het hele land populair is, denkt Buijert niet dat het een nieuwe landelijke traditie gaat worden. "Het is in onze provincie natuurlijk al een traditie, maar ik denk dat het in de rest van Nederland gewoon bij vuurwerk blijft de komende jaren. Mits er geen verbod is natuurlijk.

Voorlopig is het schieten van carbid in heel Overijssel op oudejaarsdag nog legaal, maar in enkele gemeenten in Nederland is het al verboden. 'Carbid schieten is zowel binnen als buiten de bebouwde kom toegestaan. Maar alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Uiteraard dien je je daarbij wel aan een aantal regels te houden: hou het veilig en gezellig en zorg er voor dat je geen gevaar, schade of hinder veroorzaakt voor mens, dier en omgeving', laat de politie weten. Particulieren mogen maximaal 5 kg vervoeren, waarbij de carbid in geschikte, goed gesloten verpakkingen zit en dat deze verpakkingen niet los door het voertuig kunnen bewegen.