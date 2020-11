Pandemic en 30 seconds niet aan te slepen bij spellenwinkel De Dondersteen in Hengelo

In maart 2010 opende Sebastiaan van der Pal samen met zijn vrouw de deuren van De Dondersteen. Na tien jaar is de spelletjeswinkel verhuisd naar een groter pand en heeft tien mensen in dienst. "We gingen uit van twee jaar, daarna zouden we wel zien. Dat het zo'n vlucht zou nemen hadden we nooit verwacht. Onderhand hebben we meer dan vijfduizend verschillende bord- en kaartspellen in de winkel en tweeduizend spellen in de spellenkamer."

Corona

Corona heeft voor Van der Pal twee kanten. Er worden veel meer spellen verkocht omdat mensen thuis zitten, maar tegelijkertijd daalde de verkoop van cadeaus voor verjaardagen en speciale gelegenheden. Volgens Van der Pal is de omzet dit jaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Het bordspel Pandemic is niet aan te slepen (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Pandemic

In de winkel in de Wemenstraat in Hengelo staan de bordspellen hoog opgestapeld en honderden 30 seconds en Pandemics zitten nog in dozen. "Pandemic bestaat al zo'n elf jaar maar beleeft dit jaar z'n grote doorbraak. Het spel is niet aan te slepen en ook de leverancier is door de voorraad heen. Gelukkig heb ik tijdig m'n bestelling geplaatst. Ook het kleine broertje van Pandemic over een virusuitbraak in Noord Amerika doet het goed. Tijdens de eerste golf hebben we in een een paar dagen tijd er vijftig verkocht."

De spellenkamer van De Dondersteen (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Spellencafé

In een speciale spellenkamer kunnen klanten en liefhebbers spellen spelen en uitproberen. "Tot de corona-uitbraak was het hier een aantal avonden in de week gezellig druk. Nu is het rustig. Mijn droom is een spellencafé voor verschillende doelgroepen, dat elke avond open. Voorlopig komt er niets van, volgend jaar zien we wel verder. Eerst moeten we het virus verslaan, en nu niet alleen op het speelbord."