Commissaris van de Koning Heidema roept vrouwen op om burgemeester Staphorst te worden

Deze profielschets heeft een pakkende titel: 'De beste burgemeester voor de gemeente Staphorst'. Er is een nieuwe burgemeester nodig voor Staphorst, omdat de vorige, Theo Segers, in januari vertrok. Staphorst heeft met Gerrit Jan Kok een interim-eerste burger. Segers en ook zijn voorganger Joop Alssema waren lid van de ChristenUnie.

Minstens zes jaar blijven

De vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters, stelde het profiel op. De nieuwe burgemeester mag een zij-instromer zijn en hoeft niet per se uit het openbaar bestuur afkomstig te zijn. Hij of zij moet tenminste één termijn van zes jaar verbonden blijven aan Staphorst; Segers vertrok 'al' na 4,5 jaar.

Hij of zij moet feeling hebben met Staphorst, de gevoeligheden in de (voor een groot deel gelovige) gemeenschap begrijpen en aanvoelen, zo staat in de profielschets. Hij of zij weet hoe de lokale samenleving in elkaar steekt. Omdat Staphorst in woelig vaarwater zit, vooral ook financieel, moet de burgemeester een daadkrachtige leider zijn.

Boegbeeld en ambassadeur

De nieuwe man of vrouw moet ook een boegbeeld zijn, een ambassadeur van de kleurrijke gemeente, waarvan de beeldvorming vaak heel anders is dan de werkelijkheid die in de gemeenschap zelf wordt ervaren.

Ook inwoners mochten meepraten over de profielschets. Een enquête leverde 789 reacties op. Het zinnetje dat maar liefst 530 keer werd opgeschreven, was dat de burgemeester alle inwoners moet vertegenwoordigen. Een goed en integer bestuurder, staat op plek twee. Daadkrachtig en standvastig staat op de derde plaats.

De vacature wordt op 26 november opengesteld en sluit op 18 december. Eind mei wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Als daadwerkelijk een vrouw burgemeester van Staphorst wordt, dan zou dat voor het eerst in de geschiedenis zijn.