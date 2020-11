Enthousiasme voor ouderenzorg aanwakkeren met virtuele rondleidingen, het kan op Werkbezoekdag

Werkzoekenden en carrièreswitchers kunnen vandaag virtueel rondsnuffelen op de werkvloer van hun keuze. Verschillende bedrijven en instellingen in Overijssel openen digitaal hun deuren voor mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan. Woonzorgcentrum De Posten in Enschede doet ook mee. Activiteitenbegeleidster Marriët Koning krijgt straks zes mensen 'op bezoek'.

Koning werkt op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. "Ik zorg voor een zinvolle daginvulling voor onze bewoners. Ik doe leuke, zinvolle dingen met hen en zorg er op die manier voor dat hun laatste levensfase prettig verloopt."

Ik ga vertellen hoe mijn dag eruit ziet Marriët Koning, De Posten

Zoals gezegd krijgt Koning vandaag mensen op bezoek die er over nadenken om in de ouderenzorg aan de slag te willen gaan. De digitale gesprekken en de virtuele rondleidingen staan voor vanmiddag en vanavond gepland. "Ik ga hen vertellen hoe mijn werkdag er hier uitziet. Vanmiddag ben ik ook op de afdeling. Als het rustig is, kan ik ze laten zien hoe het er hier uit ziet. Het is de bedoeling dat ze een beeld krijgen bij mijn werk."

Enthousiasme aanwakkeren

Met de gesprekken hoopt Koning het enthousiasme onder de deelnemers aan te wakkeren voor het werken in de ouderenzorg. Maar niet iedereen kan zomaar instappen, weet Koning. "Sommige mensen zullen zich eerst moeten laten omscholen. Voor verzorgenden of verpleegkundigen hebben we altijd plek."

De Enschedese Sabine van den Bosch neemt vandaag onder meer een digitaal kijkje in de keuken van een gemeente. Zo hoopt ze erachter te komen of die werkomgeving bij haar past. "In mijn laatste baan als verbindende regiomanager was ik helemaal op mijn plek. Het verbinden en verzorgen van kennisevents voor ondernemers stopte en corona maakte een eind aan event- en horeca jobs. Ik weet zeker dat de digitale sessies mijn horizon verbreden en mij misschien nieuwe carrièrekansen brengt."

Koningin Máxima

Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt voor werkzoekenden of mensen die van carrière willen veranderen moeilijker geworden. Het Koninklijk Huis vindt het ook belangrijk dat werkzoekenden in contact komen met professionals. Koningin Máximá ging vanochtend online.