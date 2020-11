In IJsselland stierven tijdens eerste coronagolf bovengemiddeld veel mensen aan corona

Tijdens de eerste coronagolf stierven er bovengemiddeld veel mensen in de Veiligheidsregio IJsselland aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van alle overledenen in IJsselland stierf 21,9 procent aan het coronavirus, terwijl het landelijk gemiddelde 17,4 procent was.

In Twente lag dit percentage een stuk lager, op 9,9 procent. In totaal stierven er in IJsselland 403 mensen aan corona, tegen 207 in Twente. In heel Nederland waren dat tijdens de eerste golf, die liep van week tien (begin maart) tot en met week 26 (eind juni), 10.122 overledenen.

Het zwaarst getroffen werd het zuiden van Nederland, waar eind februari de eerste besmettingen werden gemeld. Veiligheidsregio Hart voor Brabant had met 32 procent het hoogste percentage coronadoden.

Verpleeghuizen

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het percentage overledenen dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mensen die in een verpleeghuis wonen. Van de coronadoden in IJsselland en Twente maakte meer dan zestig procent hiervan gebruik. Het landelijk gemiddelde lag op 59 procent.

De sterfgevallen zijn ook uitgesplitst per week. In IJsselland (106) vielen in week 14 de meeste coronadoden. Een week later was de Twentse piek, maar die lag een stuk lager (36).