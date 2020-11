Hoe nu verder voor de voetbalamateurs? "Halve competitie maakt de kans op een titel groter"

Als er weer gevoetbald mag worden, dienen onderstaande drie opties zich aan:

Het uitspelen van reguliere competitie. Deze start dan op 16 januari 2021 en er wordt doorgespeeld tot en met juni. Een halve competitie, waarin alle ploegen elkaar één keer treffen. Een hele competitie in halve poules. De clubs in de Tweede Divisie, Derde Divisie en de hoofdklasse zouden dan geografisch over twee poules worden verdeeld. Daardoor blijven er poules van negen (Tweede en Derde Divisie) en acht ploegen (hoofdklasse) over. De winnaars van de poules strijden dan om de titel en de onderste twee tegen degradatie.

"Meest eerlijk"

HHC Hardenberg, de hoogst spelende amateurclub van Overijssel, heeft gekozen voor optie 2. "Dat lijkt ons het meest eerlijk en in de geest van de daadwerkelijke competitie", laat voorzitter Bert Beun weten.

HHC Hardenberg eerder dit jaar tegen Jong Sparta (Foto: Orange Pictures)

De Tweede Divisionist krijgt daarin bijval van Excelsior'31, dat meedraaide in de top van de Derde Divisie. "Maar dan wel op voorwaarde dat het ook de eerste seizoenshelft kan zijn. Anders kiezen we voor scenario 3", vertelt Harald Eertink, voorzitter van de Rijssense trots.

Titelaspiraties in Haaksbergen?

HSC'21, de Derde Divisionist die acteert in de zondagafdeling, heeft eveneens gekozen voor scenario 2, met scenario 3 als tweede keus. "Objectief gezien is scenario 1 het mooiste, maar dit is lastig haalbaar qua tijd en door de wedstrijden die mogelijk doordeweeks gespeeld moeten worden."

HSC'21 moet de weg omhoog zien te vinden in de Derde Divisie (Foto: Orange Pictures)

"Subjectief gezien is scenario 2 of 3 dan ook logisch. Daar is de kans op een kampioenschap ook groter", klinkt het met een kwinkslag uit de mond van Peter Visser, hoofd voetbaltechnische zaken van HSC'21, de rode lantaarndrager in de Derde Divisie Zondag.

"Evenwichtige verdeling onmogelijk"

"Het liefst spelen wij natuurlijk een hele competitie", stelt Jan Teun Fuller, voorzitter van Berkum, bij het stilleggen van de competities de trotse koploper van de Hoofdklasse B. "Maar dat is onhaalbaar. Net als het bij scenario 3 onmogelijk is om een evenwichtige verdeling te maken. Dus wij adviseren de KNVB te kiezen voor scenario 2."

Koploper Berkum was eerder dit jaar te sterk voor SC Genemuiden (Foto: Orange Pictures)

Datzelfde geldt voor competitiegenoot SC Genemuiden. "Na overleg met de spelers en staf van de hoofdmacht hebben wij gekozen voor scenario 2. Dit doet in onze ogen het meeste recht aan de opzet van de competitie."

Staphorst en DETO denken anders

Derde Divisionist Staphorst en hoofdklasser DETO denken er anders over. Scenario 3 moet het worden. "Dit scenario heb ik zelf ontwikkeld en aangeleverd bij de KNVB", zegt Hennie in 't Hof, trainer van de club uit Vriezenveen. "Een voordeel is dat er niet veel gereisd hoeft te worden en er zelfs derby's mogelijk zijn."

DETO-trainer Hennie in 't Hof hoopt op derby's (Foto: Orange Pictures)

"In het uitspelen van de huidige competitie geloof ik niet. En al helemaal niet in de huidige situatie", vult Staphorst-preses Benny Miggels aan. "Onze jongens zitten al zes weken stil, ze hebben tijd nodig om op te trainen. Dan staan ook de feestdagen nog voor de deur. Om over Koning Winter nog maar te zwijgen."

Publiek welkom?

Staphorst en DETO pleiten voor een hele competitie in halve poules. "Scenario 2 en 3 zijn allebei een optie, maar gezien het feit dat er reisbeperkingen gelden, geniet scenario 3 onze voorkeur. Met daarbij een voorkeur voor het spelen met publiek."

Of dit grote aantal wedstrijden in korte tijd qua schema's te behappen is? Miggels denkt van wel. "Zelfs als we halverwege februari, begin maart starten. En een midweeks programma is regionaal nog te doen."

Begin december

Begin december neemt het bestuur amateurvoetbal van de KNVB een besluit op basis van de door de clubs gemaakte keuzes.