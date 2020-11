Kleine groep boeren kan verschil in stikstofcrisis maken, maar opkopen lijkt geen optie

Het opkopen van grote stikstofuitstoters is volgens Overijssel geen optie (Foto: RTV Oost)

Een kleine groep veehouderijen kan het verschil maken in de stikstofcrisis. Een groep van 25 zogenaamde 'piekbelasters' is verantwoordelijk voor zo'n tien procent van de Nederlandse stikstofuitstoot. Het uitkopen van die bedrijven zou de oplossing zijn, maar dat lijkt geen optie.

Onderzoeksplatform Investico deed onderzoek naar de stikstofuitstoot van van negentienduizend veehouderijen in Nederland. Wie dacht dat elke boer ongeveer evenveel uitstoot, komt bedrogen uit. De grootste uitstoters veroorzaken tot wel 61 keer meer stikstofneerslag dan een gemiddelde veehouder.

25 boeren

De 25 boeren die nu het probleem vormen, zouden ook de oplossing kunnen zijn. Ze liggen op of rond beschermde natuurgebieden.

'Het sluiten van de meest vervuilende veehouderijen kan noodzakelijke ruimte bieden voor de bouw, die dichtbij natuurgebieden nog steeds stil ligt', schrijft Investico. Toch staat voor de overheid, op landelijk en provinciaal niveau, vrijwilligheid centraal.

Geen van de 25 boeren zit in Overijssel. Toch wil dat niet zeggen dat Overijssel geen rol speelt. De provincie heeft snel stikstofruimte nodig om huizen te bouwen. Maar die ruimte wil gedeputeerde Ten Bolscher niet creëren met het wegkopen van boeren.



"In Overijssel bewandelen wij niet het pad van het uitkopen van de agrarische sector, wij geloven in een schonere landbouw die waarde en betekenis heeft voor de maatschappij, landschap en natuur", zegt hij tegen RTV Oost.

Snelheidsverlaging

Half maart ging de snelheid op de snelwegen omlaag naar honderd kilometer per uur om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Uit het onderzoek van Investico blijkt dat één kalkoenboer op de Veluwe meer uitstoot dan dat de snelheidsverlaging heeft opgeleverd.

De provincie verwachtte dat een groot deel van de woningbouw na de snelheidsverlaging door kon gaan. Dat lijkt niet het geval te zijn, want afgelopen oktober trok de provincie nog aan de bel. Er was 'tempo nodig bij de woningbouw'. "Het is dan ook cruciaal dat het Rijk zorgt voor voldoende stikstofruimte om vaart te maken met het Woonakkoord Oost", zei Gedeputeerde Peter Kerris van Gelderland.

De twee provincies trekken samen op in de strijd voor meer woningen.

Één boer

In Otterlo, op de Veluwe, ligt de bouw van een woonwijk al anderhalf jaar gedwongen stil. Dat komt, volgens Investico, door een kalverboer twee kilometer verderop. De jaarlijkse stikstofruimte voor de nieuwbouwwijk, wordt op dat bedrijf in één dag verbruikt.

Wat gaat de minister doen om duurzame verdienmodellen te ontwikkelen? Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Een ander voorbeeld. De herstructurering van de A59 in Brabant ligt al anderhalf jaar stil, vanwege de stikstofcrisis. Een varkensboer in Biezenmortel stoot in drie dagen al meer stikstof uit, dan het hele A59-project nodig heeft.

Het gericht opkopen van veehouderijen die invloed hebben op deze projecten, is ook volgens de 'stikstofcommissie' onder leiding van oud-minister Remkes 'een eerste oplossing'.

LTO Nederland reageert daar ook op. 'Het reduceren van stikstofemissies van zogenaamde ‘piekbelasters’ kan lokaal ruimte scheppen, maar biedt geen perspectief aan bijvoorbeeld een woningbouwproject aan de andere kant van het land of provincie.'

Omschakelen

Het kernwoord van de provincies en de boeren is 'omschakelen'. Opkopen is volgens hen geen optie. 'Boerderijen kunnen door innovatieve systemen hun uitstoot nagenoeg naar 'nul' emissie reduceren. Daarin zijn reeds grote stappen gezet, zoals 65 procent reductie binnen tien jaar en dankzij de stikstofcrisis zijn innovatieve systemen in een stroomversnelling gekomen', zegt actiegroep Agractie in een reactie op het Investico-onderzoek.

Ook gedeputeerde Ten Bolscher gaat die kant op. Hij doet een oproep aan de landelijke politiek. "Meerkosten van natuurinclusieve landbouw zijn ruim vierhonderd euro voor melkveebedrijven (per hectare) en ruim 250 euro voor akkerbouwbedrijven. Wat gaat de minister nu concreet doen om duurzame verdienmodellen te ontwikkelen?"