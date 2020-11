Zorginstelling Thomashuis neemt afstand van 'seksgoeroe' Wilri W.

Het gezinsvervangend tehuis het Thomashuis in Enschede distantieert zich van 'seksgoeroe' Wilri W.. Binnen het Thomashuis was niet bekend dat de geloofsfanaat enkele deelnemers aan activiteiten seksueel zou hebben misbruikt. Wilri W. was destijds betrokken bij zogenoemde teambuildingsactiviteiten en sessies, georganiseerd door het Thomashuis.

De leiding van het Thomashuis reageert daarmee op een verhaal in dagblad De Telegraaf. Daarin wordt beschreven hoe slachtoffers via deze Enschedese zorginstelling in de armen zouden zijn gedreven van Wilri W..

In het Thomashuis - een kleinschalige woonvorm verscholen in het groen, aan de rand van Enschede - worden acht à negen cliënten met een verstandelijke beperking begeleid.

Eigen bloed oplikken

De geboren en getogen Achterhoeker Wilri W., die al sinds augustus vast zit, stond aan het hoofd van het Balance Recovery Life Center. Deze sektarische groepering zetelt in het Duitse Wesel, net over de grens ter hoogte van de Achterhoek.

Intussen liggen er bijna veertig klachten tegen Wilri W.. De oprichter van de sekte wordt ervan verdacht dat hij een aantal van zijn volgelingen seksueel heeft misbruikt en mishandeld. Zo zou hij meerdere van zijn aanhangers hebben gedwongen hun eigen bloed op te likken.

Afstand

De leiding van het Thomashuis neemt in een verklaring afstand van hem. Volgens directrice Fleur Blokhuis hebben circa tien jaar geleden haar ouders, die destijds het Thomashuis runden, Wilri W. ingezet voor diverse activiteiten. Daarbij ging het om onder meer teambuildingsactiviteiten. Maar ook sessies, waarbij sprake was van ' familieopstellingen'. "Onder meer met medewerkers van het Thomashuis, enkele ouders en andere familieleden van de bewoners."

Volgens de directrice was de samenwerking met W. aanvankelijk succesvol: "Deze samenwerking zijn mijn ouders in volle vertrouwen aangegaan en leverde positieve resultaten op."

Seksueel misbruik

Volgens de directrice kwam recent echter aan het licht dat enkele deelnemers aan de sessies door Wilri W. zouden zijn misbruikt. Het gaat overigens niet om bewoners van het Thomashuis, maar om familieleden van hen.

Opdringerig

De samenwerking is volgens de directrice destijds met onmiddellijke ingang stopgezet toen Wilri W. kenbaar maakte dat hij verdere therapeutische activiteiten wilde ontwikkelen onder de vlag van het Thomashuis, een landelijke zorgorganisatie met meerdere vestigingen, waaronder die in Enschede. "Dat is ook nooit de bedoeling geweest en ook niet het doel van een Thomashuis. Wilri W. werd heel opdringerig en dat voelde niet goed."

'Geschokt en bedroefd'

De directrice laat in haar verklaring weten dat de toenmalige zorgondernemers van het Thomashuis nooit hebben geweten van de vermeende ontucht.

De huidige en toenmalige zorgondernemers van Thomashuis Enschede zeggen dan ook "geschokt en diep bedroefd te zijn" dat W. van dergelijke misdrijven wordt verdacht. "We vinden het ontzettend erg voor de betrokkenen en onze gedachten gaan naar hen uit."

De klap over de praktijken van de 'seksbeluste sekteleider' is bij het Thomashuis hard aangekomen. "Thomashuis Enschede staat voor persoonlijke aandacht, warmte en veiligheid. Al twaalf aar lang wordt er met veel liefde hard gewerkt om dit voor onze bewoners te borgen. Dat dit is geschaad, raakt ons diep. We distantiëren ons van de misdrijven waarvan W. wordt verdacht en blijven geloven in waar we voor staan."