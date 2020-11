Steenwijkerland trekt de knip om de klassieke houten 'punters' weer in het water van Giethoorn te krijgen

Die regeling werkt volgens wethouder Scheringa van Steenwijkerland twee kanten op. Want als verhuurders meer houten punters in de verhuur willen, dan moeten die ook gebouwd worden. Dat is goed nieuws in de oren van punterbouwers Henk Wildeboer en Jan Schreur. Deze mannen zijn de laatste punterbouwers in Nederland.

Schreur en Wildeboer hebben een grote rol in de geschiedenis van Giethoorn. Er waren in vroeger tijden zelfs 16 van dit soort werfjes. Maar Schreur en Wildeboer zijn de allerlaatsten. De laatste echte klassieke punter die hier werd gebouwd, is alweer bijna drie jaar oud en moet binnenkort een nieuwe laklaag hebben. Er is in de punterbouw inmiddels vrijwel geen brood meer te verdienen.

Punterbouwers Wildeboer en Schreur bij een klassieke houten punter (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Handwerk

"Punters bouwen is handwerk. Er zijn geen tekeningen van en je kunt het ambacht alleen maar overgeven van vader op zoon", zegt Jan Schreur.

Zijn zoon Jeroen staat klaar om het bedrijf over te nemen, maar dan moet er wel wat te bouwen zijn. "Ik hoop gewoon dat het straks weer heel zachtjes door draait, dat we weer kunnen bouwen."

Subsidie

Steenwijkerland wil de ondernemers in het dorp niet alleen met een subsidie verleiden tot de aanschaf van klassieke punters. In de nieuwe vaarverordening voor het populaire waterdorp worden de houten punters bevoorrecht.

De jaarlijkse afdracht aan de gemeente is voor een aluminium verhuurboot 1500 euro en voor een houten punter slechts 50 euro. Op die manier hoopt wethouder Scheringa de ondernemers te verleiden over te stappen op hout.

"We hebben recent samen met de inwoners een visie op de toekomst van het dorp opgesteld. Daarin is echt heel duidelijk dat men meer klassieke punters in het dorp wil zien. We hopen dat op deze manier te bevorderen."