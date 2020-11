Natuurgebied Siberië bij Haaksbergen krijgt z'n populaire vlonderpad terug

Siberië heet het gebied bij Haaksbergen. Het ligt pal aan de Duitse grens, dichtbij kerkdorp Buurse. Bijna twintig jaar lang konden natuurliefhebbers hier over een circa 460 meter lang vlonderpad een wandeling maken door het Haaksbergerveen, zoals het zeshonderd hectare groot natuurgebied officieel heet.

'Unieke belevenis'

Maar sinds dit voorjaar is het onmogelijk. Nadat een ruiter probeerde met het paard over de vlonder te lopen, raakte het dusdanig vernield dat het moest worden afgesloten.

"Terwijl de vlonder het juist zo bijzonder maakte", zegt boswachter Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer. "Doordat je er veilig over heen kon wandelen - zonder natte voeten op te lopen - kon je de natuur op een hele unieke manier beleven."

Crowdfunding

Omdat een nieuw vlonder een kostbare operatie is, die in de tienduizenden euro's loopt, startte Staatsbosbeheer een crowdfundingsactie op.

Nadat dit bekend werd gemaakt - onder meer via een informatiepaaltje bij de ingang van het vlonderpad - kwam de Ronde Tafel Haaksbergen in actie.

"We zijn aan het fondsen werven geslagen", licht Jochem van Herk van de serviceclub toe. "Daarnaast hebben we een aannemer gezocht die deze klus kon klaren. Waarbij we op kosten weten te besparen door als leden van de Ronde Tafel ook zelf onze handen uit de mouwen te steken."

Monnikenwerk

Begin december wordt een begin gemaakt met de sloop van de huidige vlonder. Wat met het oog op de talloze schroeven nog monnikenwerk belooft te worden. "Twee van onze leden zijn al met accuboormachines erop uitgetrokken om te checken hoe lastig het is die schroeven te verwijderen."

Voor broedseizoen klaar

De demontage gaat naar verwachting een maand in beslag nemen. Waarna wordt begonnen met de herbouw van de vlonder.

"En dan hopen we dat over enkele maanden Haaksbergen weer over dit unieke pad kan wandelen", zegt boswachter Buunen. Wanneer de vlonder er moet liggen? "Om de natuur verder niet te storen, is het de bedoeling dat-ie voor het nieuwe broedseizoen klaar is."