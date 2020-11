Plofkrakers hebben bij opblazen geldautomaat Enschede niets buitgemaakt

De schade was enorm en van de twee harde knallen rond half vijf 's nachts werden veel inwoners van Enschede wakker. Maar het heeft de daders dus niets opgeleverd. "Dat zien we veel bij plofkraken", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De automaten van de banken zijn tegenwoordig veel beter beveiligd. Zelfs bij zo'n explosie, met knallen waar een groot deel van de stad wakker van schrikt, kom je niet bij het geld. Toch blijven criminelen dit proberen. Met het risico dat ze ook zelf zwaar gewond raken."

De plek van de geldautomaat van de SNS-bank is dichtgetimmerd. De recherche is druk met het verzamelen van beeldmateriaal waarop de daders te zien zijn en het onderzoeken van sporen. "We weten dat ze op een scooter zijn vertrokken over de Wesselerbrinklaan. Ze zijn de Broekheurne-Ring overgestoken en daarna langs de kinderboerderij in de richting van het Wesselerbrinkpark gereden. Daar kunnen ze alle kanten op zijn gegaan", aldus Westerhoff.

De plek van de geldautomaat is dichtgetimmerd (Foto: RTV Oost)

De politie roept getuigen op zich te melden. "We willen weten wie die personen op de scooter heeft gezien. Misschien heeft iemand camerabeelden of met de telefoon gefilmd die nacht. We willen die beelden graag zien, want het kan ons helpen om de daders te vinden", zegt Westerhoff. "Ook als iemand verdachte personen heeft gezien in de buurt van de geldautomaat, dan horen we dat graag. Mogelijk hebben deze plofkrakers de omgeving van de geldautomaat eerder verkend."

Tips?

Heb je informatie of beelden? Laat het weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000