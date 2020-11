Deventer Ziekenhuis: "Doodzieke coronapatiënt herstelt beter na toedienen experimenteel middel"

"Tocilizumab is een middel dat al een aantal jaren bekend is. Het wordt gebruikt voor de behandeling van reuma. Het is een middel dat je afweer onderdrukt. Het klinkt wellicht een beetje gek om een middel te gebruiken dat de afweer onderdrukt als het om een infectieziekte gaat, want je hebt afweer nodig om een virus te kunnen overwinnen. Patiënten die op de Intensive Care (IC) terecht komen, hebben soms meer te vrezen van de afweer tegen de ziekte dan van het virus zelf. Bij deze groep tast het eigen afweersysteem de organen aan."

"Tocilizumab is geen middel dat alle corona ineens geneest. Het verbetert wel de kans op genezing, als het op het goede moment aan de juiste patiënten wordt toegediend. De gedachte dat het afweersysteem in een bepaalde fase van een corona-infectie met het lichaam aan de haal gaat bestond al langer, evenals de gedacht dat het beter is als dit wordt afgeremd."

"Een tiental patiënten uit ons ziekenhuis heeft meegedaan met dit onderzoek. Alle patiënten die wij hebben gevraagd waren doodziek. Ze lagen allemaal op de IC. Een klein deel van de patiënten kon zelf de vraag beantwoorden of ze mee wilden doen. De meeste patiënten waren daar niet meer toe in staat. De familie moest toestemming geven. "

"Dat is echt heel wat. Als patiënt kom je in het ziekenhuis met covid en gaat het heel slecht met je. Veel patiënten kwamen van een ander ziekenhuis, omdat het zo slecht met ze ging. Eén van de eerste vragen die dan aan je wordt gesteld is: 'Wilt u meedoen met een onderzoek? We hebben een aantal experimentele middelen die we willen uitproberen. We weten niet precies wat u krijgt en we weten niet zeker of u er baat bij heeft, we doen dit voor de wetenschap'. Ik vind het ongelofelijk moedig dat zoveel mensen, die in een heel moeilijke situatie zaten, meededen."

"Na toedienen van het middel zie je dat de koorts afneemt en dat het gehalte aan ontstekingseiwitten in het bloed daalt. Het middel heeft een direct effect, maar nogmaals het kan niet alle covid genezen. Het verbetert de omstandigheden waaronder mensen kunnen genezen. "

"De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn goed. Dit betekent niet dat iedereen die binnen komt dit middel krijgt. De testresultaten moeten eerst beter worden bekeken en grondig worden geanalyseerd. Ik verwacht dat het middel binnen enkele weken onderdeel wordt van het behandelprotocol.

"Een vaccin maakt dit onderzoek niet overbodig. Ook als er straks een vaccin is, zullen er mensen zijn met ernstige coronaklachten. Dan is het belangrijk dat er een goed behandelprotocol is."