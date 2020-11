Nieuwe beelden van de klokdieven bij kasteel Twickel in Delden, verdachten komen mogelijk uit Twente

Met het openbaar maken van de nieuwe beelden hoopt de politie de diefstal van de kostbare klok alsnog op te lossen. In de nacht van 10 op 11 mei werd de tafelklok, die al eeuwen toebehoort aan Twickel, uit het kasteel gestolen. Het gaat om een bellenspeelklok met een muziekspeelwerk erin uit het jaar 1790. Een uniek exemplaar, waarvan er geen tweede is.

De gestolen tafelklok van kasteel Twickel in Delden (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Nadat er in mei beelden werden getoond van de inbrekers in Onder de Loep, kreeg de politie tips binnen. Op de beelden waren drie mannen te zien die met ladders in de weer waren aan de achterkant van het kasteel. Ze waren via de rondweg en de tuinen van Twickel op het terrein van het kasteel gekomen.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang en er zijn nieuwe camerabeelden binnengekomen waarop de verdachten te zien zijn. Op die beelden lopen ze naast elkaar door het centrum van Delden. Er zijn aanwijzingen dat een van de drie verdachten uit Almelo komt en een ander uit de omgeving van Hengelo.

"We hebben nog geen idee waar de klok op dit moment is", legt Chantal Westerhoff namens de politie uit. "De klok is zo uniek dat het verkopen ervan bijna onmogelijk is. Omdat het zo'n gerichte actie geweest is, zou het kunnen zijn dat de diefstal in opdracht is gepleegd. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben dat met de mogelijke verkoop van de klok te maken zou kunnen hebben."

