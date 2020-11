Twentse dj's van NPO Radio 2 aan de bak in Tubbergse chocoladetempel

"Harstikke leuk dat ze er zijn. Maar ik ben blij dat ik ze niet in dienst heb; in dit tempo worden het anders erg dure chocoladeletters”, concludeerde Herbert Koopmans gekscherend. Mulder reageerde ad rem: "Wij zijn hier toch uitgenodigd om kwaliteit te maken, geen kwantiteit?”.

Chocoladedebuut in Tubbergen

In de nachtelijke uren staat de radio in Bakkerij Koopmans altijd aan. Afgelopen week hoorde de ondernemer hoe dj Jeroen Mulder tijdens het programma Wildgroei in de huid kroop van Sinterklaas. "Dat was zó slecht", vertelt Koopmans lachend.

"Ik kon het niet laten om erop te reageren met een berichtje. 'Hopelijk zijn de chocoladeletters die jullie weggeven wel van goede, ambachtelijke kwaliteit', iets van die strekking. Gelijk werd ik terug gebeld en sprak met Jeroen en Evert waarbij ik ze uitnodigde om in mijn bakkerij chocoladeletters te komen maken."

Veel lol tijdens het maken van de letters. (Foto: Bianca Lucas)

De spontane uitdaging gingen de dj’s met plezier aan. "Wij willen het liefst zoveel mogelijk opnames maken buiten de studio", vertelt Jeroen Mulder. Dat deden we ook toen we nog in Enschede radio maakten. We zijn bij een bierbrouwer geweest en deden een opleiding tot dom gids."

"Ook waren we een dag straatmuzikant", vult zijn kompaan aan. "Maar aangezien we met Wildgroei op Radio 2 begonnen in coronatijd was voor een werkbezoek eerder geen gelegenheid. Dit is onze eerste keer."

Spuiten valt best tegen

En tijdens dit debuut vielen de radiopresentatoren gelijk met hun neus in de boter. Of beter gezegd in de chocolade. De chocolademachines in de Tubbergse bakkerij annex chocolaterie draaien op volle toeren. Het vloeibare melk-, pure- en witte goud blijft onophoudelijk stromen. Na een korte uitleg van Herbert Koopmans moeten de dj’s aan de bak om de lege doosjes te vullen met chocoladeletters.

Ze verkiezen een spuitletter boven een massief exemplaar vanwege de bereidings- en hardingstijd. Koopmans vult een spuitzak met pure chocolade. Om de beurt creëert het tijdelijke personeel er een sierlijke hoofdletter S mee.

De gemaakte letters van de Radio 2 dj's. (Foto: Bianca Lucas)

"Het lijkt zo eenvoudig maar dit valt best tegen", merkt Duipmans op. "Het lukt mij niet zo snel en mooi als jou, Herbert." Desondanks vervult het radio-duo hun taak met verve. Twaalf versierde letters, melk en puur, prijken een uur later in de verpakking.

Liever een dj-letter

Tijdens de werkzaamheden maken de dj’s opnames voor in hun radioprogramma dat zondagnacht uitgezonden wordt. Maar dat is niet het enige dat de luisteraars meekrijgen uit het Twentse dorp.

"Deze chocoladeletters geven we weg aan onze luisteraars", legt Duipmans uit. "Toen we op de radio bekend hadden gemaakt dat we dit gingen doen kregen we gelijk reacties van mensen als: 'dan wacht maar even met het versturen van de chocoladeletter die ik won. Ik heb liever een lekkere van de bakker'."

"Dat snap ik wel", zegt Mulder. "Dit is natuurlijk geen goedkope doorsneechocolade maar een echte, ambachtelijke, door ons gemaakte letter. We hebben er zojuist van geproefd en ze zijn werkelijk heer-lijk."