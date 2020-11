Drive Thru: Zwolse kinderen kunnen vanuit auto zwaaien naar Sinterklaas

Het werkt net als bij een drive-in restaurant. In dit geval gaat de auto niet langs een praatpaal of loket ,maar langs Sinterklaas, die op een parkeerplaats van een bedrijfspand aan de Paxtonstraat staat.

Hengel-piet

De actie duurt van twaalf tot vier uur en is gemeld bij de gemeente. Een vergunning is niet aangevraagd. Die zou ook niet nodig zijn omdat alles buiten gebeurt op het terrein van een bedrijf. Wel worden de coronaregels strikt in acht genomen. Zo blijven Sint en de pieten op afstand en worden er geen handjes geschud. Tekeningen van de kinderen worden door hengelpiet in ontvangst genomen.

Sinterklaasliefhebbers

Het is een initiatief van Ron Zwiers uit Zwolle die dit samen met een paar sinterklaasliefhebbers belangeloos organiseert. Ron is al jaren betrokken bij sinterklaasfeesten voor arme gezinnen. Elk jaar zamelt hij honderden cadeautjes in voor deze gezinnen die anders geen sinterklaas kunnen vieren. Dit jaar kan die actie vanwege corona niet doorgaan.

De ruimtes waar de cadeautjes worden verzameld en ingepakt zijn niet groot genoeg waardoor de vrijwilligers onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Voor iedereen

De actie van aanstaande zaterdag is voor iedereen. Hoeveel auto's langs zullen rijden en hoeveel kinderen naar de sint zullen zwaaien is niet in te schatten. Zoiets als dit is nog nooit eerder gebeurd. In elk geval hebben sponsoren een hele hoop kleine cadeautjes en zo'n 300 kilo pepernoten geleverd.