Documentaire 'De bekerfinale van Banhoffer' zondagavond te zien op TV Oost

Yuri Banhoffer (l) in actie (Foto: Still uit FOX Sports DOC 'De bekerfinale van Banhoffer')

De documentaire ‘De bekerfinale van Banhoffer’ is komende zondagavond te zien op TV Oost. In de FOX Sports DOC wordt teruggeblikt op de bijzondere bekerfinale van 1977 tussen de kleine eerstedivisionist PEC Zwolle en het grote FC Twente.

Op Hemelvaartsdag 1977 is FC Twente, uitkomend in de Eredivisie, de grote favoriet in de eindstrijd van de KNVB Beker. Toch is er in de finale in Nijmegen nauwelijks te zien dat de Tukkers een niveau hoger acteren. Sterker nog, PEC Zwolle is - zeker in de eerste helft - de bovenliggende partij.

Voer voor complottheorieën

En dan gebeurt het. Yuri Banhoffer zet PEC Zwolle verrassend op voorsprong. Maar het doelpunt van de Uruguayaanse aanvaller wordt om mysterieuze redenen afgekeurd. Vanaf dat moment voer voor complottheorieën.

In ‘De bekerfinale van Banhoffer’ keert de hoofdrolspeler, die zelfs nog enige tijd dood werd verklaard in Nederland, terug in de provinciehoofdstad en blikt hij met medespelers Koko Hoekstra, Ben Hendriks en Rinus Israël terug op de historische bekerfinale.

De documentaire wordt zondag om 20.30 uur uitgezonden op TV Oost en wordt elk uur herhaald.