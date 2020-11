Politie vindt brief die mogelijk met explosie aan Bentelobrink in Enschede te maken heeft

Bij een huis aan de Bentelobrink werd op 13 november rond half vier 's nachts een steen door de ruit gegooid, gevolgd door zwaar illegaal vuurwerk. Er vielen geen gewonden. "Maar dat had zomaar anders kunnen zijn, aangezien de bewoner op dat moment gewoon thuis was", vertelt Kremer. "Wie hiervoor verantwoordelijk is weten we nog niet. We houden rekening met een aantal scenario's."

Eén daarvan is drugsproblematiek. "Die signalen krijgen wij ook uit de buurt en die nemen we uiteraard ook mee in het onderzoek", legt Kremer uit. "We hebben daarnaast dus ook een brief gevonden in de directe omgeving. We kunnen niet ingaan op de inhoud van de brief, maar we houden er rekening mee dat deze brief te maken heeft met de explosie. Er zijn aanwijzingen dat dit uit de directe woonomgeving van het slachtoffer komt."

In juni is dezelfde woning in de straat beschoten. Toen raakte ook niemand gewond. Het schietincident neemt de politie mee in dit onderzoek. "We hopen op meer informatie uit de buurt", vertelt Kremer. "Iedereen die meer weet, iets heeft gezien van 12 op 13 november tussen drie en vier uur 's nachts of camerabeelden heeft, vragen we contact met ons op te nemen. Ook meer informatie over de achtergrond van deze explosie is welkom."

Tips?

Heb je informatie?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht via Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Daar worden geen namen en telefoonnummers genoteerd en blijf je gegarandeerd anoniem.