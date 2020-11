In beeld: deze mannen stelen 21 dure racefietsen bij fietsenzaak in Rijssen

Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat rond half vier die nacht een witte Mercedes Benz Sprinter de Banisweg in rijdt. De bestelbus wordt pal voor de fietsenwinkel geparkeerd en er stappen drie mannen uit. Ze slopen met veel geweld de toegangsdeur van de winkel en eenmaal binnen rennen ze naar de kelder.

Daar staan racefietsen van de duurdere merken. Ze pakken zo snel ze kunnen zoveel mogelijk fietsen en leggen die in de bus. "Je ziet dat ze voorwerk hebben gedaan en dat ze echt wisten wat ze mee wilde nemen", vertelt eigenaar Peter Bloemendal. "De manier waarop ze de fietsen meenemen ziet er heel professioneel uit. De mountainbikers en e-bikes hebben ze laten staan, ze kwamen alleen voor de racefietsen."

Dat ze vermoedelijk eerder in de winkel zijn geweest om de boel te verkennen vindt Bloemendal een eng idee. "Het rare ervan is dat je die mensen misschien wel gesproken hebt, dat maakt het extra confronterend. De liefde die wij hebben voor de fietsen hebben zij duidelijk niet als je ziet hoe ze door de deur getrokken worden en in de bus worden gegooid. Dat is pijnlijk om te zien."

We zijn elkaar bijna gekruist, dat klinkt als een foute film Peter Bloemendal, eigenaar Bike Totaal Bloemendal

De mannen zijn amper drie minuten binnen en rijden dan met de bus vol racefietsen naar Holten. Daar wordt de Mercedes geparkeerd aan de Lageweg. "De bus is gevonden een straat achter mijn huis, want ik woon in Holten", zegt Bloemendal. "Dat maakt het extra bizar, want toen ik hoorde van de inbraak ben ik direct hier naartoe gereden. We zijn elkaar waarschijnlijk op twee minuten na bijna gekruist, dat klinkt als een foute film."

Toen de politie de bus die nacht ontdekte, stonden alle fietsen er nog in. Vreemd, vindt ook de politie. "Misschien hebben de inbrekers de bus daar in Holten gestald zodat iemand anders die bus op een later tijdstip op zou pikken, wij weten het niet", zegt woordvoerder Chantal Westerhoff namens de politie. "Wat wel bleek is dat de bus maanden geleden al gestolen is en er vervalste kentekenplaten op zaten."

De witte Mercedes Benz Sprinter van de fietsendieven (Foto: Onder de Loep)

Dat de fietsen nog in de bus zaten is een opsteker voor Bloemendal. Toch heeft hij een aantal fietsen moeten afschrijven omdat ze te beschadigd waren. Andere fietsen worden met korting aangeboden in de winkel omdat ze bijvoorbeeld krasjes hebben."

De schade aan de fietsen schat Bloemendal op zo'n 10.000 tot 15.000 euro. Daarnaast moest ook de deur van de winkel worden vernieuwd. De diefstal houdt hem nog dagelijks bezig. "Elk geluidje dat je 's nachts hoort, dan zit je rechtop in bed. Ik hoop dat de daders gevonden kunnen worden."

De politie zoekt getuigen. Wie heeft de witte Mercedes Benz Sprinter gezien op dinsdag 27 oktober in Rijssen, of aan de Lageweg in Holten? "Alle informatie of camerabeelden waarop de verdachten of de bus te zien zijn is welkom", benadrukt politiewoordvoerder Westerhoff.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Rijssen-Holten een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000