Theo Snelders hield met FC Twente 'de nul' tegen Maradona die vandaag overleed: "Zeer geschrokken"

Het zat diep weggestopt, ergens in het hoofd van Theo Snelders, oud-keeper van onder meer FC Twente. De wedstrijd die zijn club in 1985 speelde tegen het Napoli van Diego Armando Maradona. De legendarische voetballer uit Argentinië overleed vandaag op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. 'Pluisje' slaagde er niet in te scoren bij Snelders, die avond in Napels. De uitslag van de vriendschappelijke wedstrijd was 0-0.

In een reactie op het overlijden van Maradona zegt Snelders dat hij geschrokken is. "Zeer geschrokken, maar de achtergronden kennende eigenlijk ook weer niet. Maar het is toch ook wel weer een schok."

Na het WK van 1986 kreeg cocaïne vat op Maradona. Hij ontvluchtte de constante druk van fans en media in het leven van alledag. Hij werd in 1991 voor het eerst positief bevonden en werd vijftien maanden geschorst. Na die periode hervond Maradona nooit meer zijn superieure voetbalgevoel. Onlangs onderging de Argentijn nog een hersenoperatie.

Duel met FC Twente

Het was in 1985 een bijzondere ontmoeting tussen de twee clubs. Zeker achteraf bezien, want FC Twente is de enige Nederlandse club die tegen het Napoli van Maradona heeft gevoetbald. De herinneringen aan die wedstrijd kwamen bij Snelders weer naar boven toen hij onlangs een film zag over Maradona. "Wij speelden in die tijd geen Europees voetbal met FC Twente, maar omdat onze manager Ton van Dalen hele goede contacten had, speelden wij best vaak mooie wedstrijden in het buitenland.

Het was een jaar voordat Maradona letterlijk de wereld veroverde door met Argentinië het WK Voetbal te winnen. FC Twente speelde bovendien tegen het Napoli dat aan de vooravond stond van de absolute gloriejaren. De club eindigde in 1985 nog als achtste in de Serie A, een jaar later als derde en in 1987 werd Napoli voor het eerst landskampioen.

Propje

"In de hele stad was het Maradona dit, Maradona dat", weet Snelders nog goed. Het was een fenomeen. Dat is achteraf ook wel gebleken, een geweldige speler." Toenmalig trainer Fritz Korbach was wat minder onder de indruk van dat kleine, wat dikkige mannetje bij Napoli. "Ik weet nog wel dat Korbach zei: 'moet je die kleine dikke prop eens zien.'

Ton van Dalen wist wel beter. " 'Wacht straks maar even af', zei hij. Dat hebben we we kunnen zien die wedstrijd."

Tweede ring in de fik

"We speelden voor zestigduizend mensen, een uitverkocht stadion in Napels", herinnert Snelders zich nog. "Achter de goal kwamen we het veld op via een trap en dan kijk je omhoog. Het was een avondwedstrijd, de tweede ring van het stadion stond helemaal in de fik door vuurwerk. Ik heb de eerste helft de keeper van de tegenpartij helemaal niet gezien vanwege de rook. Het was een geweldige belevenis."

Maradona was volgens Snelders niet alleen een bijzonder speler vanwege zijn grote talent. Hij voetbalde ook in een totaal andere tijd. "Als je ziet hoe spelers nu binnen en buiten het veld beschermd worden, dat had hij helemaal niet. In zijn tijd bij Barcelona werd hij in stukken getrapt door tegenstanders."

Geen bescherming

Maar ook buiten het veld was Maradona aangeschoten wild. "In een film die over hem is gemaakt zie je hem het veld op komen en dan waarschuwt hij een fotograaf om niet meer in de achtertuin van zijn huis te komen fotograferen. Overal werd hij bij gehaald. Hij opende winkels, ik bedoel er was helemaal geen bescherming voor hem."

Snelders had het druk die wedstrijd tegen Napoli. "Als je nagaat dat wij in die periode met FC Twente zo'n beetje middenmoot speelde en je speelt dan in Napels uit voor zestigduizend man met 0-0 gelijk, dan zal het toch wel zo zijn dat je er als keeper een paar ballen uit gehouden hebt", lacht Snelders. "Ik kan me nog een omhaal herinneren, een 1 tegen 1 duel, dus ik heb er hele plezierige herinneringen aan. Jammer dat er geen beelden van zijn gemaakt."

Na afloop is Snelders niet naar Maradona gestapt om shirtje te ruilen. "In die tijd mocht je geen shirts ruilen. Er werd keurig op de centjes gelet."