Brandweer werkte zich een slag in de rondte in de sneeuwchaos van 2005: "Het was een enerverend weekend"

Nadat de sneeuw vrijdag begon te vallen konden Suurenbroek en zijn team direct aan de bak. "Er stond iemand vast op het spoor tussen Enschede en Hengelo. Die hadden we snel weer van het spoor af maar vanaf die eerste melding hebben we de kazerne niet meer gezien." Kleine aanrijdingen, auto's die vast in de berm stonden, veel schade aan openbaar groen. De brandweer was er flink druk mee, vooral met de kettingzaag.

In Borne had een man alle geluk van de wereld dat hij niet ernstig gewond raakte toen een carport bij zijn woning instortte. Uiteindelijk hoefde alleen de brandweer te komen om de rommel op te ruimen.

Daken op instorten

Echt spannend was het rond gebouwen met platte daken kan Suurenbroek zich nog herinneren. "Die stonden op instorten, met name bedrijfspanden. Nou kunnen die daken in de regel wel sneeuw hebben tot op zekere hoogte", legt Suurenbroek uit.

Maar de brandweer kreeg veel meldingen dat daken waren ingestort of lekkages hadden. "We reden van het ene bedrijfspand naar het andere om te kijken of er niets iets ergers aan de hand was dan alleen het doorbuigen van die daken."

Het dak van de Ikea in Hengelo had het zwaar onder het gewicht van de sneeuw (Foto: RTV Oost)

Temperatuur

Oorzaak van het probleem was de temperatuur die dagen. Die lag soms net boven nul en dan weer er onder. waardoor de sneeuw in dikke zware smurrie veranderde. "De sneeuw was veel zwaarder dan normaal." Daarnaast waaide het die dag ook nog aardig en dat was geen goede combinatie bleek wel. "Normaal waait de sneeuw er dan wel af maar omdat het nu een soort slush puppie was, niet."

Het werk voor de brandweer ging het hele weekend door, vertelt Suurenbroek. "Op zondagmiddag moesten er nog winkelcentra ontruimd worden." Ook bij het pand van Ikea in Hengelo was het spannend. Dat gebouw is uiteindelijk niet ontruimd. MediaMarkt, dat er naast is gevestigd heeft wel besloten het winkelend publiek naar buiten te sturen en de deuren vroegtijdig te sluiten.

Rapen zijn gaar

Hoe groot is de kans dat zoiets, in het huidige klimaat in Nederland nog eens gebeurt? "Dat is de vraag", zegt Suurenbroek. "De verwachting met de opwarming is dat de neerslag heftiger wordt en dan hoeft het alleen maar rond het vriespunt te zijn." Als er dan nog weer eens flink sneeuw valt zoals in 2005 weet Suurenbroek het wel. "Dan zijn de rapen gaar."

En af en toe was het ook wel grappig wat er gebeurde als een auto de weg blokkeerde en de brandweer die auto weg probeerde te halen. "Wij waren gewoon heel hard aan het werk, maar dan duurde het mensen te lang en dan wilde ze er via de berm langs, maar reden ze zich na een paar meter al vaste. Daar moesten wij dan wel om lachen."