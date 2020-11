Deze Zwollenaar slaagde er in om op de foto te gaan met Maradona

Een soort bedevaartstocht naar Buenos Aires moest het worden. Om daar alles te zien wat te maken heeft met Maradona. Het mondde voor Zwollenaar Sander Jonkman uit in een onvergetelijke ervaring. In Argentinië sprak hij de voetballegende en ging met hem op de foto. Een foto die na het overlijden van Diego Armando Maradona, gisteren op 60-jarige leeftijd, alleen nog maar een grotere sentimentele waarde heeft gekregen voor de Zwollenaar.

Jonkman werkt bij Endemol. Hij is als eindredacteur betrokken bij uitzendingen van Fox Sports. Een echte liefhebber bovendien. Hij bezoekt wedstrijden in het buitenland, van zijn favoriete club AC Milan bijvoorbeeld. "En ik ga ook veel naar wedstrijden in Duitsland."

Verslagenheid

Begin dit jaar reisde de Zwollenaar met zijn vriendin naar Argentinië, naar Buenos Aires waar Maradona een god is. Waar de verslagenheid groot is nu de man die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte er niet meer is. Daar, in dat voetbalgekke land, was Jonkman in februari van dit jaar. Nog voor corona de wereld in haar greep kreeg.

Jonkman wilde altijd al eens naar Argentinië. "Ik ben fan van alles om het voetbal heen, de sfeer. Dat bekeek ik vroeger al op YouTube." Doel van de reis is alles in Buenos Aires bezoeken wat maar met Maradona te maken heeft. Zo komt het stel ook bij het stadion waar Gimnasia een paar uur later een wedstrijd zal spelen. Maradona is op dat moment trainer van die club.

Maradona strompelde uit de bus Sander Jonkman uit Zwolle

De wedstrijd wordt gespeeld in een klein stadionnetje. Als ze arriveren, staat er al een behoorlijke menigte te wachten op de spelersbus van Gimnasia. Overal zijn draaiende camera's. Jonkman heeft via zijn werk een perskaart geregeld en heeft zijn mobiele telefoon in de aanslag om de ster van weleer te filmen.

Flink ouder

"Maradona strompelde uit de bus", vertelt Jonkman. "Hij werd in balans gehouden door mensen om hem heen." Het valt hem op dat Maradona in een paar jaar tijd flink ouder is geworden. Het gros van de journalisten vertrekt weer als Maradona binnen is. Jonkman en zijn vriendin besluiten te wachten in de hoop nog een glimp op te vangen van 'Pluisje', zoals de Argentijn ook wel liefkozend werd genoemd.

Anderhalf uur hebben ze staan wachten als een assistent van Maradona naar buiten komt om een sigaret te roken. "Ik stuurde mijn vriendin op hem af." Jonkman hoopt dat zijn blonde vriendin indruk maakt. Met handen en voeten legt ze aan de assistent uit wat de bedoeling is. "Ze vertelde dat we uit Nederland kwamen en wilden weten of we met Maradona op de foto zouden kunnen." De assistent begrijpt de vraag, maar legt uit dat het een moeilijk verhaal wordt. Hij gaat weer naar binnen.

Zomaar tegenover Maradona

Onder het motto: de aanhouder wint, besluit Jonkman opnieuw te wachten. Dan komt de assistent weer naar buiten. Het mag! Eén foto. En zo kan het gebeuren dat Sander Jonkman uit Zwolle zomaar met zijn vriendin tegenover Maradona staat, in een kleedkamer van een voetbalstadion in Buenos Aires. En verrassend genoeg doet de Argentijn eigenlijk nergens moeilijk over.

"Hij ging staan. Ik kan een beetje Italiaans dus ik heb nog met hem staan praten", vertelt Jonkman over zijn bijzondere ontmoeting. "Het zal zo'n tien minuten voor het begin van de wedstrijd zijn geweest maar hij nam alle tijd." Jonkman gaat met Maradona op de foto. Er wordt nog een foto genomen, en nog één waarop ook de vriendin van Jonkman poseert met de dan nog levende legende.

Heel toegankelijk

Het overtreft al hun verwachtingen. "Soms vallen dat soort ontmoetingen met grootheden enorm tegen. Maar hij is is echt mythisch", vertelt Jonkman enthousiast over de ontmoeting. En bovendien, eigenlijk volstrekt onbereikbaar, maar het Nederlandse stel heeft die dag geluk. Maradona blijkt heel toegankelijk. "Ik heb de full package gekregen en acht maanden later is het klaar."

Ik hoop dat hij nou rust vindt Sander Jonkman uit Zwolle

Het maakt de foto alleen maar specialer, beseft ook Jonkman. "Hij stond al ingelijst op mijn bureau. Het is een unieke foto. Wij zagen in februari al dat het niet goed ging met hem. Toen wisten we: die gaat geen 85 worden."

Troon

De Zwollenaar vindt het vooral triest dat gisteren een einde kwam aan het turbulente leven van de Argentijnse topvoetballer, al op 60-jarige leeftijd. "Ik hoop dat hij nou rust vindt, want dat had hij nooit", vertelt Jonkman. Hij haalt als voorbeeld aan hoe voor de wedstrijd van Gimnasia een troon wordt neergezet waar Maradona dan op moet zitten. "Overal is vuurwerk en iedereen hangt in de hekken."

Die adoratie is kenmerkend voor hoe groot Maradona is geworden in Argentinië na de winst van het WK 1986. Messi moet misschien wel hopen dat hij nooit wereldkampioen wordt, wil hem een zelfde lot als Maradona bespaard blijven. Volgens Jonkman zal Messi Maradona nooit kunnen overtreffen, waarschijnlijk zelfs niet als de speler van Barcelona nog wereldkampioen wordt met zijn land. "Argentijnen hebben Messi nooit als Argentijn gezien. Daarvoor speelt hij al veel te lang in Spanje."