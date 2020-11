Regio Twente bakkeleit twee jaar over overschot, Almelo kritisch: "Samenwerking soms stroperig"

"Ik vind dit écht teleurstellend", zegt de Oldenzaalse burgemeester Patrick Welman. "Wordt Almelo nu feitelijk wanbetaler aan de Regio Twente?", reageert de Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat.

Het botste flink, afgelopen maand in een overleg van de Regio Twente. Onderwerp van discussie was een overschot van 1,4 miljoen euro aan belastinggeld.

"Bijna twee jaar lang hebben we in de Regio Twente al een discussie over geld dat over is", zegt Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. "Geld dat over is, moet terug naar de gemeenten. Het is geld van de Twentenaren, daar moet je je als bestuurder heel erg bewust van zijn."

Wat is de Regio Twente?

De Regio Twente dus. Hierin werken alle veertien Twentse gemeenten samen, onder meer op het gebied van bereikbaarheid, onderwijs en technologische ontwikkelingen. Met de samenwerking staat Twente als regio sterker, zo is het idee. Niet zonder resultaat, want zo wordt het Twentekanaal verder verdiept en de A1 verbreed.

Maar de Regio heeft veel meer ambities. Dat kost geld en daar betalen alle Twentenaren aan mee. Juist over de hoogte van die bedragen en de 'potjes' waar het geld naartoe moet, is regelmatig discussie.

We leggen in deze video verder uit wat de Regio Twente doet:

Stroperige samenwerking

De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen stapte in november 2019 uit het dagelijks bestuur van de Regio Twente, omdat hij vond dat er te weinig voortvarendheid was.

Een jaar na dato loopt volgens Gerritsen de Twentse samenwerking nog steeds niet altijd even vlekkeloos. "Mensen hebben een punt als ze zeggen dat het stroperig is, ik vind dat zelf ook. Wij doen lang over bepaalde dossiers met elkaar."

Om er vervolgens aan toe te voegen: "Dat heeft natuurlijk ook voor een deel te maken met het feit dat we het met z'n veertienen doen, dus je moet het ook met z'n veertienen eens zijn. Dat is lang niet altijd een snelle weg, maar soms duurt het inderdaad té lang."

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo (Foto: Gemeente Almelo)

Progressie geboekt

Toch wil Gerritsen benadrukken dat er binnen de Twentse samenwerking ook veel progressie wordt geboekt. "Ik vind dat wij nu met elkaar op weg zijn om een goede invulling te geven aan een vernieuwde Regio Twente. Een samenwerking die kleiner en slagvaardiger is, waardoor je minder rompslomp met elkaar hebt."

Hij vervolgt: "Dat bord spaghetti waar we het toen over hadden, met de Regio Twente als een soort ondoordringbaar woud van regelingen, afspraken en overleggen, dat is echt minder aan het worden."

Overschot

Voor het overschot van 1,4 miljoen euro hebben de Twentse gemeenten intussen een bestemming gevonden. Het geld wordt gestoken om de Twente Board deels mee te kunnen financieren, waarmee de vernieuwde Regio Twente de komende jaren gefinancierd wordt. Daarmee is er na twee jaar eindelijk duidelijkheid over het geld.