Overijsselaars halen herinneringen op aan voetbalheld Abe Lenstra: "Hij kwam naar Enschede, omdat Heerenveen hem niet wilde betalen"

Als voetbaltrainer was hij niet geschikt, maar biljarten daarentegen, dat kon hij als de beste. En maakte hij weleens een sliding? "Nooit, hij stond erom bekend dat hij aan het einde van de wedstrijd altijd nog een wit broekje had."

Overijsselaars halen herinneringen op aan Abe Lenstra, een van Neerlands beste voetballers (en misschien wel multi-sporter) allertijden, die vandaag 100 jaar geworden zou zijn. "Hij kwam naar Enschede omdat Heerenveen hem niet wilde betalen."

Hij was Fries en hij bleef Fries. En op een oud grammofoonplaatje is nog te horen hoe Lenstra zingt dat hij 'zijn' SC Heerenveen niet wil verlaten, zelfs niet voor een miljoen. Maar uiteindelijk was geld toch de reden dat Lenstra naar SC Enschede kwam, weet oud-directeur van RTV Oost Henny Everts.

Liever luisteren? Het volledige gesprek tussen Henny Everts en presentator Bert van Losser op Radio Oost:

“Abe was altijd tegen betaald voetbal, maar op een bepaald moment zag hij dat iedereen geld kreeg en wilde hij ook geld hebben van Heerenveen. Maar Heerenveen weigerde dat. Dus toen is Lenstra naar SC Enschede gegaan, voor elfduizend gulden.”

FC Flamingo's

En zo kwam het dat Everts, als kind groot fan van de voetballer, in de zeventiger jaren ineens oog in oog kwam te staan met zijn jeugdheld. "Ik speelde in een gelegenheidselftal dat FC Flamingo’s heette, nadat ik was gestopt bij HVV Hengelo. En wij moesten op een druilige en mistige zondag om negen uur 's ochtends spelen. Toen we een tijdje bezig waren, zag ik opeens een figuur van middelbare leeftijd in de hoek bij de cornervlag staan."

"En ik dacht: wat is dit nou? Er kwam nooit iemand naar ons kijken, want wij speelden ergens in de onderafdeling van de Twentse Voetbalbond, dat interesseert niemand. Dus ik liep met de bal naar de cornervlag, keek even om en zag daar iemand staan met een enorme, donkere kuif. Toen keek ik eens beter, bleek het Abe Lenstra te zijn, die stond te kijken.”

Everts was groot fan van Lenstra. "Als jochie liep ik vaak naar de schoenzaak van Molenveld in Hengelo. Dan drukte ik mijn neus op het raam om naar de voetbalschoenen te kunnen kijken waar Lenstra’s naam op stond. En daarnaast stond een foto van Lenstra met dat zwart-witte shirt van Sc Enschede. Ik vond dat geweldig."

Eigenzinnige man

De precieze reden dat Lenstra kwam kijken naar de Flamingo’s, is Everts niet duidelijk, maar: “Hij was een eigenzinnige man, heel individualistisch. Dus hij wandelde en fietste weleens wat rond (hij was destijds trainer in Twente, red.) en ging dan naar willekeurige wedstrijden kijken".

Voor Everts had de desbetreffende wedstrijd geen zin meer, lacht hij. “Ik bakte er niets meer van, het bleef maar door mijn hoofd spoken. Maar toen ik weer eens keek, was Lenstra alweer weg.”

Mijn man kreeg zijn eerste schoenen van Abe Luisteraar Bernadette

Eerste schoenen van Abe

En zo zijn er meer Overijsselaars die mooie herinneringen aan Lenstra hebben. Zo schrijft Bernadette, naar aanleiding van de herinneringen van Everts: "Mijn man heeft vroeger zijn eerste schoenen van Abe gekregen. Mijn schoonmoeder werkte namelijk bij hem in de huishouding." De schoenen heeft haar man niet meer. "Die werden toen doorgegeven aan andere neefjes."

En Bert Harmens, scheidsrechter uit Wijhe: "Abe was een begenadigd voetballer, maar hij was ook trainer bij ons in Wijhe en dat was niets waard. Wat hij wel kon, was biljarten. Hij had een geweldig balgevoel."