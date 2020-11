'Meer handhaving nodig op huisjesmelkers in Enschede'

Het ergert makelaar Erik Klinker uit Enschede mateloos: panden die letterlijk leeg worden gezogen door huisjesmelkers, gevaarlijke situaties en erbarmelijke woonomstandigheden voor bewoners. De gemeente doet naar zijn idee tot nu toe niets. Wethouder Jeroen Diepemaat erkent dat er het allemaal beter moet. Volgens hem zijn er nieuwe regels nodig, maar is handhaving alleen niet de 'heilige graal.' Makelaar Klinker twijfelt of er wel iets gaat veranderen.

De vraag naar kamers of goedkope woningen is onverminderd groot in Enschede. De druk op de hele woningmarkt is al groot, door ouderen en andere zorgbehoevenden die langer thuis moeten blijven wonen, bijvoorbeeld. Investeerders profiteren van de grote vraag.

Dood geld

Makelaar Klinker uit Enschede ziet dit probleem, de afgelopen tijd zijn veel huizen opgekocht. “Momenteel zitten investeerders met dood geld, het levert niets op. Voor huizen tussen de anderhalf en twee ton staan ze in de rij met het geld in de zak.”

Die kamers worden al lang niet meer alleen aan studenten verhuurd. Ook veel arbeidsmigranten maken gebruik van de kamers, die soms de 'afmeting hebben van een zakdoekje'. Ook het onderhoud laat vaak te wensen over.

Klinker komt in Enschede vaak binnen bij dit soort woningen. Dat doet hij dan als taxateur: “Ik kom regelmatig in dit soort woningen en schrik dan van de staat van het huis.” Uit het overzicht van alle circa tweeduizend kamerverhuurpanden in de evaluatie blijkt dat er veel illegale panden zijn en er weinig zicht is op de brandveiligheid bij driehonderd panden. Ook heeft de buurt overlast en daalt de sociale 'hechtheid' van de wijk.

Klinker denkt dat er een grote rol ligt voor de handhaving. Ook inwoners in Enschede zijn van mening dat de oplossing ligt in handhaving. Boudewijn Timmermans van de bewonersvereniging Twekkelerveld bijvoorbeeld, wil dat er meer gehandhaafd wordt en dat er tot die tijd geen nieuwe vergunningen worden gegeven aan panden bestemd voor kamerverhuur.

Ondanks dat handhaving volgens hem nodig is, waarschuwt wethouder Diepemaat om er niet te veel van te verwachten: "Overlast los je niet op met alleen regels. Er kan ook overlast zijn in een legale situatie."

Voorlopig geen nieuwe vergunningen

Die uitgave van vergunningen voor nieuwe kamerpanden ligt al vanaf eind november 2019 stil en zou op 1 januari 2021 weer worden opgestart. De pauze is verlengd tot in elk geval 1 april. Dan zullen ook de nieuwe regels in werking treden.

De nieuwe regelgeving wordt bepaald door het gemeentebestuur met input van raadsleden, aldus Diepemaat; "In de kern gaat het bij de nieuwe regels straks om, hoe vind je dan de balans tussen inclusiviteit en leefbaarheid? Er kunnen ook hele goede redenen zijn voor onzelfstandige bewoning. Het is niet alleen maar kommer en kwel, er zijn gelukkig ook veel goede kamerverhuurders."

Diepenmaat benadrukt dat de bewoners in elk geval niet slachtoffer moeten worden van de nieuwe regels. "Bij het handhaven nu en in de toekomst op een illegale situaties worden er nooit zomaar mensen van de ene op de andere dag op straat gezet."