Burgemeester König wil carbidschieten alleen in buitengebied van Deventer

De burgervader wil niet dat er in de binnenstad of in de stad met carbid wordt geschoten. Als het aan König ligt moeten mensen dat doen in de buitengebieden van de gemeente. Hij wil het schieten ook alleen overdag toestaan. König wil de regels opnemen in de algemeen plaatselijke verordening (apv). Dat is volgens hem de snelste manier. "Ik hoop dat de gemeenteraad het voorstel dat binnenkort verschijnt overneemt."

Boven alles hoopt hij dat mensen voorzichtig zijn tijdens oud en nieuw. "De jaarwisseling in Deventer is vaak vrij rustig. We hebben geen gekkigheid in de stad. Ik hoop dat het schieten met carbid vooral gebeurt door mensen die daar ervaring mee hebben en die er verstand van hebben. Bij hen gaat het eigenlijk altijd wel goed." König hoopt dat mensen die niet eerder met carbid hebben geschoten contact zoeken met zij die er wel ervaring mee hebben.

Het carbidschieten is overigens geen vrijbrief voor leuke feestjes met veel mensen bij elkaar in het buitengebied. "We moeten ons blijven houden aan de coronamaatregelen. Dat betekent dat er maximaal vier mensen op anderhalve meter bij elkaar mogen staan."

Zorgen over besmettingscijfer

Behalve over de veiligheid van de inwoners tijdens oud en nieuw, maakt de burgemeester zich ook zorgen over het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente. Dat liet hij vandaag op Twitter weten. "Het aantal is te hoog. Er komen te veel nieuwe besmettingen bij, meer dan in de rest van onze regio. Dat is zorgelijk. Het is dus echt van belang dat we de maatregelen nog even volhouden, want anders gaan we gewoon weer de verkeerde kant op. Daar zit ik niet op te wachten. Niemand volgens mij."

Het tegengaan van de besmettingen is complex, geeft König toe. "Het probleem is dat de besmettingen door de hele stad zitten. Eerder zagen we in Bathmen een probleem, toen konden we daar heel gericht maatregelen nemen. In dit geval is het verspreid over de hele stad en over de dorpen. Dat maakt het lastig."

Op dit moment zijn er volgens hem twee kleine clusters in beeld, maar die zijn eigenlijk al over hun hoogtepunt heen. "Restaurant en cafés zitten dicht, dus die kunnen het niet zijn. Het zijn toch andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Bij gezinnen zijn er altijd mensen die toch naar kantoor of het bedrijf moeten. Toch is mijn indruk dat heel veel mensen zich heel serieus aan de regels houden. Kennelijk is het niet genoeg."

Stille hoop

Ondanks de slechte cijfers heeft de burgemeester de stille hoop dat er straks tijdens de kerstdagen of oud en nieuw toch meer familiebijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. "Hoewel het nog maar de vraag is wat het kabinet daarover adviseert. Maar als wij hier zo doorgaan, dan lopen de besmettingen alleen maar op. Ik zou heel graag willen dat de maatregelen versoepeld kunnen worden, maar zoals het er nu naar uitziet, zie ik dat niet gebeuren en gaan we tot half januari zonder horeca door."

Schoolvakantie

König is er geen voorstander van om de kerstvakantie te verlengen met één of twee weken. "Het gaat op scholen best goed. Kinderen raken er niet besmet. Dat gebeurt veelal thuis of ergens anders. Ik heb het liefst dat iedereen gewoon naar school kan gaan. Kinderen moeten elkaar kunnen blijven ontmoeten. Sociale contacten zijn belangrijk."