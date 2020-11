Inval in woonboerderij failliete sportschoolhouder in onderzoek naar aanslag op curator

In het onderzoek naar de aanslag op de curator heeft de politie een inval gedaan in de woonboerderij van Ronald B. in Deurningen (Foto: News United / Dennis Nengerman)

In het kader van het onderzoek naar de aanslag op de curator wordt ook een woning aan de Bellinckhof in Hengelo doorzocht. (Foto: News United )

De politie is op dit moment bezig met een onderzoek in de woonboerderij van Ronald B. in Deurningen. (Foto: News United / Dennis Nengerman)

In het onderzoek naar de aanslag op curator Philippe Schol is de politie op dit moment op twee plekken bezig met een grootschalige huiszoeking. Daarbij gaat het onder meer om de woonboerderij van de failliete sportschoolhouder Ronald B. uit Deurningen. Daarnaast is er vanochtend een inval gedaan in een woning in Hengelo.

Het is deze maand exact een jaar geleden dat curator Schol bij een liquidatiepoging zwaargewond raakte. Het slachtoffer werd daarbij, terwijl hij zijn hond uitliet bij zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau, vanuit een zilvergrijze Volkswagen onder vuur genomen.

Sportschool als dekmantel

Meteen al na de moordpoging werd een verband gelegd met het onderzoek dat de curator deed naar het faillissement van de sportschool Olympic Gym in Hengelo. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat deze sportschool werd gebruikt als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld. Ronald B., eigenaar van Olympic Gym, kwam eerder in het nieuws omdat er bij zijn woonboerderij in Deurningen een hennepplantage werd ontmanteld.

Nadat de curator Ronald B. persoonlijk aansprakelijk stelde voor het faillissement van de sportschool werd hij bedreigd. Enkele maanden voor de aanslag kreeg hij enige tijd beveiliging.

Witte pakken

Rechercheurs in witte pakken doorzoeken momenteel de woonboerderij van Ronald B. aan de rand van Deurningen. Vanochtend vroeg is een huis aan de Bellinckhof in Hengelo doorzocht. "Ik werd om acht uur vanochtend wakker gebeld door de overburen", zegt een buurtbewoner. "Ze vroegen, wat is er aan de hand? Maar ik had de gordijnen nog dicht, dus had niets gezien. Maar toen ik ze opendeed, zag ik de hele bups vol politie staan."

Een andere bewoner in de buurt zegt: "Ja, daar wonen hele vriendelijke mensen. Hij doet iets in de handel, maar wat voor handel weet ik ook niet." Volgens de buurtbewoners is de auto van het gezin meegenomen. "Een Volkswagen."

De politie wil slechts kwijt dat beide invallen verband met elkaar houden en dat ze worden gehouden in het kader van een lopend onderzoek. Bij de invallen van vanochtend zijn overigens geen aanhoudingen verricht.

Eerdere aanhoudingen

Het onderzoek naar de aanslag op de curator leek lange tijd muurvast te zitten, maar recent zijn in deze zaak twee aanhoudingen verricht. Beide mannen, afkomstig uit Hengelo, zitten nog in voorarrest.

Een van de aangehouden mannen wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de curator. De andere man wordt ervan verdacht dat hij een nevenvestiging van een sportschool in Losser heeft beschoten.

De politie zegt er intussen op basis van uitvoerig onderzoek "voor de volle honderd procent" van overtuigd te zijn dat er een verband bestaat tussen de aanslag op de curator en de schietpartij bij de sportschool in Losser.

Op deze plek is overigens intussen een andere sportschool gevestigd die niets met Olympic Gym te maken heeft.