Zorgconcern IJsselheem: van coronabrandhaard naar voorbeeld voor anderen

Bestuurder Karin Leferink van IJsselheem is blij met de cijfers: "Twee op duizend, dat is handjes dichtknijpen en heel blij zijn dat het ons tot nu toe zo goed lukt". Zorgconcern IJsselheem biedt woonzorg in verschillende huizen in Kampen, Zwartewaterland en Zwolle.

'Smeken om mondmaskers'

Corona sloeg in het voorjaar hard toe bij de instelling. Vooral in de huizen in Hasselt en Genemuiden vielen veel slachtoffers: "We hadden in het begin nauwelijks beschermende middelen", blikt Leferink terug. "Straks is een mondmasker verplicht, maar wij moesten er bij wijze van spreken om smeken voor ons personeel".

Als het virus eenmaal binnen is kunnen oudere en kwetsbare mensen snel ziek worden. Leferink heeft er na de eerste golf alles aan gedaan om het virus buiten te houden, met allerlei preventieve maatregelen. Bezoek moet al maanden verplicht een mondmasker op en er wordt streng gelet op afstand houden en handhygiëne. IJsselheem liep hierbij voor op de landelijke maatregelen.

Ook moeten bezoekers zich vooraf aanmelden, zodat bij een eventuele besmetting snel te zien is wie op welk moment waar is geweest .

Teststraat

IJsselheem is ook voortvarend aan de slag gegaan met het testen van medewerkers, in samenwerking met de GGD en Isala. De organisatie had als een van de eerste in Overijssel een eigen teststraat. Ook bewoners worden bij het geringste vermoeden van klachten getest.

Andere organisaties komen nu kijken bij IJsselheem hoe hier wordt gewerkt om corona buiten de deur te houden, zegt Leferink: "Wij delen onze protocollen en maatregelen heel laagdrempelig. Het draaiboek voor het opzetten van een teststraat staat gewoon bij ons online".

Geen garanties

Karin Leferink is blij dat de maatregelen zin hebben en dat de tweede golf tot nu toe grotendeels buiten de deur blijft, maar het blijft spannend, weet ze: "Het is geen prestatie van ons, het is niet zo dat als je maar hard werkt, dat dit dan het effect is. Soms heb je gewoon pech, of zoals nu in ons geval heb je gewoon mazzel dat het net niet binnenkomt".