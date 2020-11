Fred Rutten over Maradona: "Hij kon in z'n uppie een wedstrijd beslissen"

Fred Rutten, onder meer oud-speler en -trainer van FC Twente, heeft één keer tegen de gisteren overleden Maradona gespeeld. "Hij was een van de weinige supertalenten die in z'n uppie een wedstrijd kon beslissen."

"Die ene keer was in 1985, tijdens een oefenwedstrijd in Napels. In aanloop naar die wedstrijd had je niet goed door dat het een grootheid was. Onderweg en in het stadion des te meer. Er waren 60.000 mensen en die zongen alleen maar Maradona-liederen", herinnert Rutten zich nog goed.

Grootheid

De dood van de voetballer kwam gisteren wel als een schok binnen bij de Tukker. "We weten natuurlijk allemaal, zeker als je die documentaire over hem hebt gezien, dat hij met zijn leven heeft gespeeld. Ik ben als voetballer weliswaar meer fan van Johan Cruijff, maar dat neemt niet weg dat Maradona ook een grootheid is."

Rutten heeft tijdens de oefenwedstrijd in 1985 maar korte tijd in het veld gestaan. "Ik begon op de bank en weet nog dat ik vanaf zijn eerste actie alleen maar Maradona heb gevolgd. Hij deed dingen op het veld waar wij als voetballers alleen maar van konden dromen. Het was een geweldige gewaarwording om dat allemaal te kunnen zien."

Hij kon op de vierkante meter een speler van de tegenpartij uitspelen Fred Rutten over Maradona

Rutten zag het die dag met eigen ogen: Maradona was heel speciaal. "Hij had een dusdanige snelheid, gekoppeld aan techniek, dat hebben niet veel spelers. Hij kon op de vierkante meter een speler van de tegenpartij uitspelen."

'Ongelofelijk was dat'

Daarvan staat hem een voorbeeld uit die ene wedstrijd voor ogen. "Hij stond tegenover een middenvelder van ons, die stapte in, hij lepelde de bal eroverheen en weg was hij. Ongelofelijk was dat."

Maradona werd dan wel bejubeld van alle kanten, voor Rutten was doelman Theo Snelders van FC Twente de ster van het veld. "Vraag niet hoe, maar Maradona plukte op een gegeven moment de bal uit de lucht en daar volgde een schót, echt niet normaal. Theo tikte die bal nog op de lat. Hij was echt geweldig."

Ton van Dalen

Rutten kan nog steeds nagenieten van die ene wedstrijd. Maar er waren er meer. "Dat hadden we te danken aan Ton van Dalen (manager van FC Twente, red.). Die had een ontzettend groot netwerk. Hij regelde wedstrijden tegen Köln, Roma, Sampdoria. Prachtig was dat."

Hij was een hele, hele grote speler Fred Rutten over Maradona

Rutten denkt dat het WK van 1986 de beste periode van Maradona was. "Hij had maar één doel en dat was Argentinië wereldkampioen maken. Toen had hij al de nodige problemen, dat wist iedereen. En als je er dan in slaagt toch je doel te bereiken, dan ben je een hele, hele grote speler."