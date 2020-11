Roemeratoe terug bij FC Twente, Menig nog niet

Roemeratoe heeft maandag de groepstraining hervat en is fit genoeg om weer in de basis te starten. Hij moest vorige week in quarantaine, omdat hij in de directe omgeving is geweest van Queensy Menig, die een coronabesmetting had opgelopen.

Licht positief

Menig is er tegen RKC nog niet bij. De vleugelaanvaller wordt dagelijks getest, maar is nog niet volledig af van de corona. "De waardes worden iedere dag iets beter, maar zijn laatste test was nog licht positief", aldus trainer Ron Jans.

Blessure Oosterwolde valt mee

Jayden Oosterwolde raakte zondag geblesseerd aan zijn hamstring, maar hij is naar verwachting niet lang uit de roulatie. Jans: "Uit de scan is gebleken dat hij alleen lichte schade heeft opgelopen aan zijn hamstring. Daar staat in principe een herstel van twee weken voor, dus dat valt mee."

Gijs Smal vervangt Oosterwolde tegen RKC. Voor de linksback, die in de zomer overkwam van FC Volendam, wordt het zijn eerste basisplaats bij FC Twente in de eredivisie.

Omgaan met complimenten

De tegenstander uit Waalwijk staat op de vijftiende plaats in de eredivisie. FC Twente is de nummer vijf en pakte zondag knap een punt tegen PSV. "We spelen nu niet tegen een titelkandidaat, maar tegen een ploeg die een topprestatie levert als ze erin blijven. Dat is een heel andere situatie. Wij moeten nu bevestigen of we kunnen omgaan met de complimenten die we soms krijgen", vindt Jans. "We moeten aantonen dat we niet alleen op de ranglijst, maar ook op het veld beter zijn dan RKC. Maar zo makkelijk is dat niet."

Radio Oost

Het duel in De Grolsch Veste begint morgen om 20.00 uur en is te volgen via De Oosttribune op Radio Oost en onze online kanalen.