Horecabedrijven in Zwolle slaan handen ineen en maken kerstdiners voor thuis

Een aantal horecabedrijven in Zwolle heeft de handen ineen geslagen om met kerst speciale diners te maken, die thuis (af)gemaakt kunnen worden. "We hebben om één of andere reden wat tijd over."

"Voor alle mensen die, zoals het er nu naar uitziet, niet terechtkunnen in één van de mooie restaurants in Zwolle, maken we een hele mooie keuze om thuis in een handomdraai een maaltijd te creëren", vertelt Martin Rienstra van De Zoete Inval.

Menu uit vijf verschillende keukens

"Het unieke aan deze samenwerking is, dat je gerechten kunt kiezen die een voorbereiding hebben gehad vanuit vijf chefs. En dat kun je thuis heel gemakkelijk afmaken. Je kunt dus zorgen dat jouw kerstmenu uit vijf verschillende keukens komt."

Het aanbod is divers, weet Rienstra. "We hebben Mexicaans, Frans, Italiaans, maar ook de wat chiquere keuken of meer Hollands en vegetarisch. Een mooie mix. En laten we hopen dat we tegen die tijd met een man of acht samen mogen zijn om dan toch een gezellige en ook smakelijke kerst te creëren."

'De keuze is aan de gast'

Elk bedrijf maakt twee voorgerechten, twee hoofdgerechten en een aantal desserts. "De keuze is natuurlijk aan de gast. En natuurlijk is het dan ook hartstikke leuk als er een bier- of wijnpakket bij besteld wordt", zegt Rienstra.

Het is niet de bedoeling dat je alle bedrijven langs moet om overal het eten vandaan te halen. "De bestelling kan gedaan worden op proefzwolle.com. Wij zorgen er dan voor dat de pakketten op 24 en 26 december klaar staan bij de Sligro in Zwolle. Zodat je alles in één keer mee naar huis kunt nemen."