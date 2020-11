PEC Zwolle legt Eliano Reijnders vast tot 2025

PEC Zwolle heeft Eliano Reijnders vier jaar langer vastgelegd. Het contract van de 20-jarige middenvelder is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2025. Reijnders had in Zwolle nog een contract tot het einde van het seizoen.

Reijnders maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal. In de eerste wedstrijden was hij nog invaller, maar de laatste weken krijgt hij telkens een basisplaats van trainer John Stegeman. Reijnders is met twee treffers (gedeeld) clubtopscorer bij PEC Zwolle.

Visitekaartje afgegeven

"Met zijn recente basisplaatsen en zelfs twee doelpunten tegen RKC Waalwijk en FC Twente, heeft Eliano de afgelopen periode zijn visitekaartje afgegeven. Niet alleen bij ons, maar ook bij de rest van de eredivisie", weet technisch manager Mike Willems.

"Eliano is technisch zeer begaafd, snel en zoekt altijd de oplossing vooruit. Dat is iets wat we graag zien bij PEC Zwolle. Hij is nog jong en heeft nu vooral speeltijd nodig om verder tot wasdom te komen. Met de inzet en drive van Eliano zit het meer dan goed. Ik verwacht dan ook dat we de komende tijd nog veel moois van hem gaan zien en ik hoop dat onze supporters daar ook spoedig live in het stadion getuigen van mogen zijn."

Willems kondigde onlangs al aan dat hij met Reijnders in gesprek zou gaan over een nieuwe verbintenis. Willems hoopt ook Dean Huiberts, Sai van Wermeskerken en Sam Kersten langer te binden.