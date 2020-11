Wormenhotel voor basisschool De Bothoven uit Enschede

Dat is stadsboerin Karin Vaneker. Zij was eerder in het nieuws met de plaatsing van eenzelfde installatie in het stadhuis. Haar missie is aandacht vragen voor de staat van de aarde. De manier waarop ze dat doet is een beetje onorthodox: ze pleit voor grootschalig hergebruik van koffieprut.

Afval eten

“Wormen zijn ideale dieren voor het verwerken van een deel van ons afval”, zegt ze. “Ze eten van alles en maken zo compost die de aarde verrijkt. Niet alleen koffieprut, maar ook verrot fruit, papier en andere zaken. Als ik kinderen een beetje kan helpen om daar vroegtijdig mee aan de slag te gaan, dan is dat toch een win-win?”

“Dit soort initiatieven past prima bij onze benadering van onderwijs”, zegt directeur Marjan Peters. We maken het samen met de kinderen en de ouders. Dus als de kinderen met dit idee komen, dan gaan we dat faciliteren. Het mooie is dat dit voortkwam uit een ander project. Twee jaar geleden maakten we een moestuin. Daar sluit het wormenhotel natuurlijk prachtig bij aan.”

Lekker leven

Jip, Jonna en Madelief zorgen voor de wormen. “We hadden eerst een laagje grond van de tuin met wat wormen. Maar toen lazen we ergens dat wormen eigenlijk wel 15 tot 20 centimeter diepte nodig hebben om lekker te kunnen leven. Dus toen vonden we het een beetje zielig en hebben we gevraagd of we een wormenhotel mochten maken. Dat het nu zo goed met ze gaat is echt super!”