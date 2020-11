Enschedees databedrijf levert gegevens voor landelijk coronadashboard

Aan het woord is Johan Koolwaaij, mede-eigenaar van Mobidot in Enschede. Het bedrijf genereert en analyseert grote datastromen, vooral rond persoonlijke mobiliteit.

Ook is het initiatiefnemer van het Nederlands Verplaatsingspanel, een grootschalige database rond verplaatsingsgedrag. Het kabinet maakt voor het coronadashboard gebruik van data van Mobidot.

Verplaatsingsgedrag

Voor de gemeente Enschede ontwikkelde het bedrijf een mobiliteitsapp, Enschede fietst. Meer dan 20.000 inwoners plaatsten de app op hun mobiele telefoon. Laat deze app nog iets zien van het mobiliteitsgedrag van burgers in corona-tijd?

Koolwaaij roept op zijn scherm een aantal grafieken op. “Zeker bij de eerste lock-down in maart was er een grote afname van mobiliteit. Het openbaar vervoer werd 75 tot 80 procent minder gebruikt, de auto werd 50 tot 65 procent minder ingezet. In de maanden erna trok het weer bij, om na 17 oktober weer te dalen. Maar lang niet zo erg als in maart.”

Regio’s

Mobidot vergelijkt hun data met die van andere regio’s in Nederland. Die laten een gelijkwaardig beeld zien. “Ik denk dan ook niet dat we ons in het oosten anders gedragen. Wat wel interessant zou zijn, is om eens te kijken naar andere data die het landelijke beleid opnieuw zouden kunnen toetsen”, zegt Koolwaaij.

Het blijft lastig om op basis van data te bepalen waarom mensen doen wat ze doen. Wel is het resultaat van hun keuzes goed af te lezen in de grafieken van Koolwaaij. Zo blijkt dat inwoners van Enschede en omgeving 77 procent van hun tijd thuis doorbrengen. Tegelijkertijd gaat ruim driekwart dagelijks het huis uit. Net zo vaak als voor corona, maar wel korter.

Winkelbezoek

In berichten lijkt Twente een coronabrandhaard vol besmettingsgevaar. Dit komt dus niet doordat inwoners zich anders gedragen dan de rest van Nederland. Het enige dat opvalt is het aantal toegenomen tripjes naar het winkelcentrum op bepaalde weekdagen. Koolwaaij: “Wie weet zien mensen dat op dit moment als een uitje.”