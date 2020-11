Is een 100.000-klapper van ballonnen hét recept voor een knallend uiteinde?

Een goede knal is een goede knal, zo simpel is het. En als je ballonnen maar goed hard opblaast, weet Kieftenbeld als geen ander, geven die ook een mooi kabaal. Dus knoopte hij ballonnen in een streng aan elkaar en boorde hij wat schroeven in een plank. "Dat werkt prima."



Illustere namen

De creaties kregen illustere namen als de 100.000-klapper, de nitraatbom en natuurlijk het anderhalvemetertje. En hij belt Emiel Willemsen, van de plaatselijke bouwmarkt. Normaal hét adres voor vuurwerk minnend Heino. "Die werd meteen enthousiast, dus gaan we het ballonnenvuurwerk op bestelling verkopen tijdens de jaarwisseling. Mooi, toch?"





Willemsen ziet er inderdaad wel wat in, vertelt hij. Want een jaarwisseling zonder vuurwerk, dat is een groot gemis: "Je leeft met elkaar naar het eindpunt toe, naar 12 uur 's nachts. Dan samen naar buiten, even knallen met elkaar, contact met de buurt. Dat hele sociale gebeuren valt weg en dat is eeuwig zonde."



Met het ballonnenvuurwerk blijft er iets om naar toe te leven, concluderen de heren. En het is ook nog eens veilig én kindvriendelijk, aldus Kieftenbeld: "Die staan de hele avond te trappelen om die ballonnen te laten klappen". Dat hij wel zelf al die ballonnen moet opblazen, neemt hij lachend op de koop toe: "Het maken van de strengen is allemaal handwerk, maar voor het blazen gebruik ik een elektrische pomp. Het moet wel leuk blijven natuurlijk."