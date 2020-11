Expeditie Oost: boeren doneren voer aan noodlijdend circus

Voorlopig kunnen ze met de hooiaanvoer van de boeren tot en met januari vooruit. ''We zijn ze ontzettend dankbaar, zonder hen zouden we niet weten hoe we dit hadden moeten doen'', vertelt Franz Renz Junior van Circus Renz. Boer Roy wil nog wel even benadrukken dat dit geen actie is om 'goodwill' onder de mensen te creëren. Hij hoopt dan ook dat mensen de verschillende acties los van elkaar kunnen zien. ''Als boeren weten we als geen ander hoe om te gaan met je dieren. Die kun je niet laten verhongeren''.

Donaties

Zelf zat het circus ook niet stil. In de zomer openden ze hun kamp als dierentuin voor publiek. Ze zamelden geld in om alle onkosten te kunnen blijven betalen. Zo konden mensen voor een bedrag op de foto met de olifanten. Momenteel kunnen er online nog donaties worden gedaan. ''De winter is lang, er is nog heel veel nodig'', aldus Franz Renz Junior.